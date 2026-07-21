快訊

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虛擬資產監理元年啟動 2026玉山安侯論壇聚焦鏈上未來新商機

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
2026玉山安侯論壇合照。圖／業者提供
2026玉山安侯論壇合照。圖／業者提供

虛擬資產監理正式上路，台灣數位金融發展邁入新階段。KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會21日舉辦「2026玉山安侯論壇」，聚焦《虛擬資產服務法》上路後的產業發展，專家認為，穩定幣、實體資產代幣化（RWA）及Web3金融將成為下一波金融創新重點，企業若能及早掌握監理方向與技術趨勢，有望搶占新商機。

玉山科技協會理事長童子賢表示，自己投入數位科技產業多年，見證科技大幅改變民眾生活，從過去領獎金、買車票都得排隊，到現在透過數位科技即可隨時完成交易。隨著區塊鏈及金融科技發展，資產得以數位化、證券化，不僅提升效率，也讓金融服務朝24小時運作邁進。不過，他也提醒，科技愈進步，資安風險與駭客攻擊挑戰愈高，金融創新必須建立在安全與信任基礎上，才能保障民眾資產。

金管會主委彭金隆指出，全球虛擬資產市場正朝制度化、規模化發展，台灣《虛擬資產服務法》已於今年6月30日三讀通過，象徵國內虛擬資產監理正式邁入新階段。未來金管會將兼顧創新與風險控管，建立更完善的市場環境，並持續推動穩定幣監理架構及實體資產代幣化（RWA）相關制度，希望促進虛擬資產與傳統金融整合，提升台灣金融市場競爭力。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，從行動支付、數位銀行到區塊鏈技術，全球金融體系正快速轉型，虛擬資產已逐漸從概念走向金融基礎設施。無論是穩定幣、RWA，或是區塊鏈跨境支付與結算，都正在改變全球資金流動及商業模式。

台大法律系副教授楊岳平表示，《虛擬資產服務法》正式將虛擬資產及相關服務納入金融商品或服務管理，代表台灣法制進入新階段。相較國際，台灣對跨境穩定幣提供較具彈性的流通環境，有助國內企業未來切入以穩定幣為基礎的跨境支付市場。

KPMG安侯建業數位創新服務副總經理林大中指出，全球金融基礎設施正迎來新一波革命，變革不只發生在前端應用，更深入支付、結算及資產流通機制。隨著穩定幣、代幣化存款及各類金融資產陸續上鏈，企業在跨境收付款、財資管理及供應鏈金融等領域，都有機會透過區塊鏈縮短交易時間、降低成本並提升資金效率，未來重點已不只是是否持有虛擬資產，而是如何運用Web3金融技術提升營運競爭力。

虛擬資產商業同業公會副理事長韓昆舉則認為，未來虛擬資產業者與傳統金融機構將由競爭轉為合作，共同建構新金融生態圈，透過區塊鏈、數位資產及代幣化應用，推動金融服務、支付清算及資產管理模式持續創新，為台灣金融產業帶來新的成長動能。

童子賢 彭金隆

延伸閱讀

2026玉山安侯論壇登場 談虛擬資產業布局新商機

彭金隆對虛擬資產業發展樂觀其成 強調持續整合「三軌金融」

「數位金融帶來便利」 童子賢：但發展與監理必須同步

台灣首個加密交易AI Agent 登上AWS Summit Taipei

相關新聞

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

台積電加碼美國磁吸供應鏈 官員透露這集團已出手獵地

台積電（2330）近期在法說會上正式宣布加碼美國千億美元投資達到2650億美元，亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先今日在耐特科技產業論壇上分享當地最新情況，他更透露當地發展最新科學園區周邊土地建設，某大集團最近也已出手獵地，反映當地投資需求大增，整體可以說當地是月月開工周周剪綵。

iPASS MONEY App 強化票證購買功能 手機即可購買全台 TPASS 月票

一卡通21日宣布一卡通 iPASS MONEY App功能再升級，全面支援購買全台TPASS通勤月票方案，透過手機即可完成月票購買及票卡設定，打造更便利的智慧通勤體驗。

台灣虛擬資產監理元年啟動 2026玉山安侯論壇聚焦鏈上未來新商機

虛擬資產監理正式上路，台灣數位金融發展邁入新階段。KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會21日舉辦「2026玉山安侯論壇」，聚焦《虛擬資產服務法》上路後的產業發展，專家認為，穩定幣、實體資產代幣化（RWA）及Web3金融將成為下一波金融創新重點，企業若能及早掌握監理方向與技術趨勢，有望搶占新商機。

2026玉山安侯論壇登場 談虛擬資產業布局新商機

KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手台灣玉山科技協會於21日舉辦「2026玉山安侯論壇：鏈上未來－台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」，邀集主管機關、學術界、金融機構、虛擬資產產業及企業代表共襄盛舉，聚焦台灣虛擬產業的發展契機，深入探討監理制度演進下的產業機遇與挑戰，掌握企業未來發展方向，擘劃前瞻布局與成長策略。

嚴防交易人保證金不足 金管會要求期貨商強化兩大保證金提醒

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。