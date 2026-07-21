台灣虛擬資產監理元年啟動 2026玉山安侯論壇聚焦鏈上未來新商機

虛擬資產監理正式上路，台灣數位金融發展邁入新階段。KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會21日舉辦「2026玉山安侯論壇」，聚焦《虛擬資產服務法》上路後的產業發展，專家認為，穩定幣、實體資產代幣化（RWA）及Web3金融將成為下一波金融創新重點，企業若能及早掌握監理方向與技術趨勢，有望搶占新商機。

玉山科技協會理事長童子賢表示，自己投入數位科技產業多年，見證科技大幅改變民眾生活，從過去領獎金、買車票都得排隊，到現在透過數位科技即可隨時完成交易。隨著區塊鏈及金融科技發展，資產得以數位化、證券化，不僅提升效率，也讓金融服務朝24小時運作邁進。不過，他也提醒，科技愈進步，資安風險與駭客攻擊挑戰愈高，金融創新必須建立在安全與信任基礎上，才能保障民眾資產。

金管會主委彭金隆指出，全球虛擬資產市場正朝制度化、規模化發展，台灣《虛擬資產服務法》已於今年6月30日三讀通過，象徵國內虛擬資產監理正式邁入新階段。未來金管會將兼顧創新與風險控管，建立更完善的市場環境，並持續推動穩定幣監理架構及實體資產代幣化（RWA）相關制度，希望促進虛擬資產與傳統金融整合，提升台灣金融市場競爭力。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，從行動支付、數位銀行到區塊鏈技術，全球金融體系正快速轉型，虛擬資產已逐漸從概念走向金融基礎設施。無論是穩定幣、RWA，或是區塊鏈跨境支付與結算，都正在改變全球資金流動及商業模式。

台大法律系副教授楊岳平表示，《虛擬資產服務法》正式將虛擬資產及相關服務納入金融商品或服務管理，代表台灣法制進入新階段。相較國際，台灣對跨境穩定幣提供較具彈性的流通環境，有助國內企業未來切入以穩定幣為基礎的跨境支付市場。

KPMG安侯建業數位創新服務副總經理林大中指出，全球金融基礎設施正迎來新一波革命，變革不只發生在前端應用，更深入支付、結算及資產流通機制。隨著穩定幣、代幣化存款及各類金融資產陸續上鏈，企業在跨境收付款、財資管理及供應鏈金融等領域，都有機會透過區塊鏈縮短交易時間、降低成本並提升資金效率，未來重點已不只是是否持有虛擬資產，而是如何運用Web3金融技術提升營運競爭力。

虛擬資產商業同業公會副理事長韓昆舉則認為，未來虛擬資產業者與傳統金融機構將由競爭轉為合作，共同建構新金融生態圈，透過區塊鏈、數位資產及代幣化應用，推動金融服務、支付清算及資產管理模式持續創新，為台灣金融產業帶來新的成長動能。