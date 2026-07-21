2026玉山安侯論壇登場 談虛擬資產業布局新商機

KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手台灣玉山科技協會於21日舉辦「2026玉山安侯論壇：鏈上未來－台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」，邀集主管機關、學術界、金融機構、虛擬資產產業及企業代表共襄盛舉，聚焦台灣虛擬產業的發展契機，深入探討監理制度演進下的產業機遇與挑戰，掌握企業未來發展方向，擘劃前瞻布局與成長策略。

台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，自己投入數位科技產業多年，從早年領獎金、購買返鄉車票都必須大排長龍，到如今透過數位科技即可隨時完成交易與服務，親身見證科技為社會帶來的巨大變革。他指出，區塊鏈與金融科技的發展，讓資產得以數位化與證券化，大幅提升效率與便利性，實現24小時不中斷的服務模式。然而，科技帶來便利的同時也伴隨風險。面對日益複雜的資安威脅與駭客攻擊，金融科技除了追求創新與效率，更必須兼顧安全與信任，才能確保民眾資產受到完善保障。

金融監督管理委員會彭金隆主委表示，全球虛擬資產產業正朝制度化與規模化發展，我國《虛擬資產服務法》已於今年6月30日三讀通過，象徵虛擬資產監理邁入新階段。未來金管會將在兼顧創新與風險控管下，打造更健全的市場環境，並透過明確法制支持產業發展。他指出，穩定幣與實體資產代幣化（RWA）已成為全球區塊鏈金融的重要趨勢。金管會除建立穩定幣監理架構，也積極推動RWA相關制度研議，希望促進虛擬資產與傳統金融整合，提升台灣數位金融與區塊鏈金融發展動能，強化金融市場國際競爭力。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，金融科技的發展及技術日新月異，從行動支付、數位銀行到區塊鏈技術，全球金融體系正經歷一場深刻轉型。虛擬資產將不只是紙上談兵，而是正逐步發展成具備金融基礎設施潛力的重要產業。從穩定幣、資產代幣化（RWA），到區塊鏈跨境支付與結算機制，各項創新應用都在重塑全球資金流動與商業模式。

國立臺灣大學法律學系副教授楊岳平表示，立法院於2026年6月三讀通過《虛擬資產服務法》，正式確認虛擬資產及相關服務為金融商品或服務，將台灣虛擬資產法制帶入另一新紀元。與國際相比，台灣虛擬資產服務法提供跨境穩定幣相對彈性的流通環境，有助台灣貿易商未來切入以穩定幣為基礎的跨境支付體系。

KPMG安侯建業數位創新服務副總經理林大中指出，全球金融體系正迎來新一波基礎設施革命，而這場變革並非僅發生前端應用，而是隱身於背後的支付、結算與資產流通機制。隨著穩定幣、代幣化存款及各類金融資產陸續上鏈，全球主要銀行、支付業者與金融機構已相繼投入布局新世代的數位資產流通軌道。對企業而言，最直接的影響來自跨境收付款、財資管理與供應鏈金融等場景，透過區塊鏈技術可望縮短跨境交易時間、降低結算成本並提升資金運用效率。未來企業關注的焦點已不只是是否持有虛擬資產，而是如何善用區塊鏈與 Web 3 金融技術提升營運效率，並在全球金融基礎設施轉型過程中掌握新商機。

虛擬資產商業同業公會副理事長韓昆舉強調，近年全球持續推動數位資產市場架構、穩定幣監理及數位金融創新政策，顯示虛擬資產已成為國際間金融發展的重點方向。未來虛擬資產業者與傳統金融機構將不再是競爭關係，而是共同建構新金融生態圈的夥伴。透過區塊鏈技術、數位資產及代幣化應用，金融服務、支付清算與資產管理模式等將迎來進一步轉型，也將為台灣金融產業創造下一波創新成長動能。

論壇最後以高峰座談交流作結，由KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏擔任主持人，邀集國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲、國泰世華銀行數位長陳冠學及Tether亞太區機構客戶擴展總監陳君岳，共同探討虛擬資產產業發展、穩定幣應用、金融機構轉型與全球監理趨勢等重要議題，分享台灣發展Web3金融與數位資產產業的機會與挑戰。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏表示，隨著虛擬資產從投資工具逐步發展為新世代金融基礎設施，企業面臨的不只是技術導入問題，更涉及治理架構、法遵風險、商業模式與跨境營運策略等層面的全面轉型。從穩定幣、資產代幣化到Web3金融生態系的建立，未來將持續帶動產業重組與價值鏈重塑。企業若能及早理解監理方向、掌握技術發展趨勢並建立適當治理機制，將有機會在下一波數位金融浪潮中取得先機。