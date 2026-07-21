惠譽：多重結構性壓力與制度變革下 壽險業商業模式轉型持續推進

惠譽今舉辦惠譽看台灣2026記者會，亞太區保險評等資深副總經理王長泰表示，台灣壽險業目前正面臨多項相互交織的結構性壓力，主要來自會計制度、清償能力監理架構及市場環境的持續變動。其中，外匯錯配仍為關鍵風險之一。

王長泰指出，多數壽險負債以新台幣計價，但截至4月底，約66%的投資資產仍為外幣資產，且以美元債券為主。雖然壽險公司已積極透過傳統避險及一籃子避險等工具管理匯率波動風險，惟當新台幣大幅升值時，財務表現仍易承受壓力，尤其在外匯價格變動準備金不足情況下更為明顯。為降低錯配風險，壽險公司近年持續提升外幣保單銷售，2025年新契約保費收入年增30%達4,189億元。

金管會自2026年1月起實施新的外幣會計處理規定，允許特定外幣債券之匯兌損益得於存續期間內分期認列，而非一次性入帳。該新制旨在緩解長期壓抑壽險業獲利表現的避險成本；惟惠譽認為，此項調整並未實質降低壽險公司承擔的外匯風險。配合新制，金管會亦同步修正外匯價格變動準備金相關規範。整體而言新制上路後，惠譽將重新檢視保險公司的資本適足性及未避險部位；若避險成本降低所節省資金可用於強化外匯價格變動準備金及資本水位，整體影響可望偏正面；反之，若未避險部位擴張幅度大於資本累積速度，則可能帶來負面影響。

惠譽認為，國際財務報導準則第17號（IFRS 17）的導入，將改變保險公司衡量經營績效與資本實力的方式，惟不改變壽險業的經濟實質。在IFRS 17架構下，保險合約負債採現時價值衡量，並導入合約服務邊際（CSM）機制，使未來利潤先反映於負債端，並隨保障期間逐步釋出至損益。

IFRS 17同時提升新契約獲利能力之透明度，進一步引導業者朝低保證、資本效率較佳且盈餘波動較低之商品方向調整。觀察主要壽險公司於2026年第1季表現，有效契約CSM普遍成長，業者對於避免承作虧損或低利潤契約重視程度亦明顯提高。

此外，依據IFRS 9，保險公司須將金融資產分類為三大類：攤銷後成本（AC）、透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI），以及透過損益按公允價值衡量（FVTPL）。IFRS 9亦要求較早認列信用損失，使財報對市場波動與會計分類選擇更為敏感。根據2026年第1季揭露，主要保險公司以攤銷後成本分類之資產占比約介於35%至68%。在新會計制度下，若會計處理未能與資產負債管理（ALM）緊密配合，於台美利率走勢分歧之情境下，盈餘及資本波動可能更加顯著。

另一方面，台灣於2026年正式實施新一代清償能力制度（TIS）。相較於過去的RBC制度，TIS具更高風險敏感度，負債評價採更貼近市場的一致性基礎，投資資產亦須按市價衡量，並採用較高信賴水準及更細緻之風險係數。在清償能力計算中，CSM亦可納入資本。雖TIS最低資本適足率門檻為100%，惟多數大型壽險公司已將目標區間設定於125%至140%。儘管新制提供長達15年的過渡期，並對既有保單影響採分階段認列以達緩衝效果，整體資本要求仍較過往明顯提高。

在新清償能力制度趨嚴的環境下，惠譽認為部份保險公司在制定成長策略、產品布局及資產配置時將更為審慎。面臨資本壓力較大的保險公司，可能需要放緩成長步伐以降低資本消耗；擁有較強通路能力及較充足資本緩衝的保險公司，則將有更大彈性選擇其希望擴張的險種或市場。

TIS雖有15年的過渡期，惠譽觀察壽險業資本壓力仍會持續升溫，對於持有較多歷史高保證利率商品、且資本緩衝較薄弱公司尤為顯著。多數業者已透過現金增資及發行次順位元債等方式強化資本結構，特別是以新台幣計價、可認列為第二類資本之債務工具。自2024年3月起，主管機關亦開放壽險公司透過海外特殊目的公司（SPV）發行外幣次順位債並納入監理資本，已有多家大型壽險業者透過新加坡SPV發行美元次順位債。隨著TIS對資本定義更趨明確，債務型資本工具的重要性預期將持續提升，並成為關鍵籌資管道。對於擁有較多元融資管道的保險公司而言，長遠來說其資本成本有機會相對降低。

隨著IFRS 17及TIS上路，惠譽預期台灣壽險業商業模式將逐步由傳統儲蓄型商品轉向保障型商品及價值較高健康險，以加速CSM累積。此一轉型具策略必要性，惟在市場競爭激烈、人口結構變遷及健康險損失率上升等因素影響下，執行難度不容小覷。在此過程大型且資本實力較強的保險公司，在推動轉型策略時將具有更明顯的競爭優勢。