快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴防交易人保證金不足 金管會要求期貨商強化兩大保證金提醒

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
嚴防交易人保證金不足，金管會要求期貨商強化二大保證金提醒。聯合報系資料照
嚴防交易人保證金不足，金管會要求期貨商強化二大保證金提醒。聯合報系資料照

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

金管會說明，依現行規定，當交易人帳戶僅留有臺股期貨、臺指選擇權等豁免代為沖銷商品部位時，期貨商於夜盤時段無須發出一般高風險帳戶通知。但即時是豁免商品，金管會為補強風險提醒，因此認為期貨商應和交易人約定，當帳戶僅留有該類商品部位，且夜盤權益數低於維持保證金時，由期貨商以簡訊等方式提醒交易人注意帳戶風險。

另外，考量期貨夜盤行情可能影響日盤，期貨商並提供以夜盤收盤價模擬的帳戶權益數、維持保證金等風險資訊，使交易人得於日盤開盤前預先評估保證金水位，及早補繳資金或調整部位，以降低開盤後的帳戶風險。

金管會也再次提醒，期貨交易人應隨時留意自身未沖銷部位風險及帳戶權益數變化，妥善控管交易規模並繳存充裕之保證金；期貨商亦應即時掌握交易人帳戶風險，加強通知提醒並落實風險控管，以維護交易人權益及市場穩健運作。

金管會

延伸閱讀

南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

南韓46萬散戶爆倉官網救命？網酸「政策矛盾」：人都死了才開醫院

期貨商論壇／黃金期 分批承接

台指期 外資減碼空單

相關新聞

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

台積電加碼美國磁吸供應鏈 官員透露這集團已出手獵地

台積電（2330）近期在法說會上正式宣布加碼美國千億美元投資達到2650億美元，亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先今日在耐特科技產業論壇上分享當地最新情況，他更透露當地發展最新科學園區周邊土地建設，某大集團最近也已出手獵地，反映當地投資需求大增，整體可以說當地是月月開工周周剪綵。

2026玉山安侯論壇登場 談虛擬資產業布局新商機

KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手台灣玉山科技協會於21日舉辦「2026玉山安侯論壇：鏈上未來－台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」，邀集主管機關、學術界、金融機構、虛擬資產產業及企業代表共襄盛舉，聚焦台灣虛擬產業的發展契機，深入探討監理制度演進下的產業機遇與挑戰，掌握企業未來發展方向，擘劃前瞻布局與成長策略。

惠譽：多重結構性壓力與制度變革下 壽險業商業模式轉型持續推進

惠譽今舉辦惠譽看台灣2026記者會，亞太區保險評等資深副總經理王長泰表示，台灣壽險業目前正面臨多項相互交織的結構性壓力，主要來自會計制度、清償能力監理架構及市場環境的持續變動。其中，外匯錯配仍為關鍵風險之一。

嚴防交易人保證金不足 金管會要求期貨商強化兩大保證金提醒

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

韓股熔斷非景氣警訊 永豐金證券：第3季布局掌握兩大原則

全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自2大因素：第一，市場資金湧入個股與槓桿ETF進行短線操作，造成籌碼結構不穩，第二，權值股漲多回檔放大正向槓桿ETF損失，融資斷頭引發多殺多賣壓，與美國半導體景氣無直接關聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。