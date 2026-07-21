嚴防交易人保證金不足 金管會要求期貨商強化兩大保證金提醒

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

金管會說明，依現行規定，當交易人帳戶僅留有臺股期貨、臺指選擇權等豁免代為沖銷商品部位時，期貨商於夜盤時段無須發出一般高風險帳戶通知。但即時是豁免商品，金管會為補強風險提醒，因此認為期貨商應和交易人約定，當帳戶僅留有該類商品部位，且夜盤權益數低於維持保證金時，由期貨商以簡訊等方式提醒交易人注意帳戶風險。

另外，考量期貨夜盤行情可能影響日盤，期貨商並提供以夜盤收盤價模擬的帳戶權益數、維持保證金等風險資訊，使交易人得於日盤開盤前預先評估保證金水位，及早補繳資金或調整部位，以降低開盤後的帳戶風險。

金管會也再次提醒，期貨交易人應隨時留意自身未沖銷部位風險及帳戶權益數變化，妥善控管交易規模並繳存充裕之保證金；期貨商亦應即時掌握交易人帳戶風險，加強通知提醒並落實風險控管，以維護交易人權益及市場穩健運作。