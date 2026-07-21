韓股熔斷非景氣警訊 永豐金證券：第3季布局掌握兩大原則

全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自2大因素：第一，市場資金湧入個股與槓桿ETF進行短線操作，造成籌碼結構不穩，第二，權值股漲多回檔放大正向槓桿ETF損失，融資斷頭引發多殺多賣壓，與美國半導體景氣無直接關聯。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，回顧4至5月股市急漲期間，美股科技七巨頭表現雖落後S&P 500指數，但AI投資趨勢未變，近期美股波動較大集中在費城半導體指數，主要反映資金面與事件風險，而非企業基本面轉弱。

隨著第3季進入財報旺季，陳泓睿指出，市場雖將面臨FOMC利率決策、科技巨頭財報及BOJ利率會議等變數考驗，S&P500及NASDAQ後續走勢，可能維持過去一個半月高檔區間震盪，或拉回測試4月上旬附近支撐。不過，若市場因短期事件出現修正，反而有望提供投資人較佳的中長線布局時點。

面對第3季布局，永豐金證券建議掌握兩大原則：第一，以指數型ETF為優先，因具備分散風險特性，波動較低，適合新手建立海外資產配置入門工具；第二，初期持股比重維持五到六成，再分批進場，避免使用融資或槓桿型ETF，以避免在波動中擴大風險、甚至短期震盪中提早出場。