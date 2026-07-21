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台灣首個加密交易AI Agent 登上AWS Summit Taipei

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
HOYA BIT 創辦人彭云嫻受邀登上 2026 AWS Summit Taipei 千人舞台，以旗下「AI 金寶」為例，分享攜手 AWS 運用 Amazon Bedrock AgentCore 打造安全治理與可擴展的 AI Agent 基礎架構。圖／HOYA BIT提供
HOYA BIT 創辦人彭云嫻受邀登上 2026 AWS Summit Taipei 千人舞台，以旗下「AI 金寶」為例，分享攜手 AWS 運用 Amazon Bedrock AgentCore 打造安全治理與可擴展的 AI Agent 基礎架構。圖／HOYA BIT提供

HOYA BIT 受邀登上 AWS Summit Taipei 千人舞台，由創辦人彭云嫻帶領著團隊，分享如何運用 Amazon Bedrock AgentCore 建立兼具安全治理、權限控管與可擴展能力的 AI Agent 基礎架構，協助企業從單一 AI 應用邁向可持續發展的多 Agent 生態。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，AI 金寶不只是新的互動介面，更代表軟體開始具備自主完成任務的能力，讓交易所回歸普惠金融的本質，降低使用摩擦力，讓更多人能輕鬆參與金融市場，為了響應金管會「全齡金融」概念，HOYA BIT 同時也思考如何讓這樣的能力可以安全且持續地擴展。

適逢 AWS 創立 20 週年，AWS 於 2026 年 AWS Summit Taipei 宣告代理型 AI（Agentic AI）正式進入產業落地階段；Visa 等國際科技與支付龍頭最新研究亦顯示，AI Agent 已從概念驗證走向真實交易應用，全球金融與科技產業正加速迎接 AI 自主執行的新時代。與全球趨勢同步，HOYA BIT 今年推出台灣首個可透過自然語言完成虛擬資產交易的 AI Agent「AI 金寶」，大幅降低數位資產使用門檻。

從 AI 金寶到平台生態，HOYA BIT已擘劃 AI Agent 金融應用藍圖。HOYA BIT「AI 金寶」可透過自然語言完成加密貨幣交易，只需說出「我要買一顆比特幣」等指令，AI 金寶即可理解需求、自動生成交易訂單，使用者完成最後確認後即可執行交易。從入金引導、即時報價與市場趨勢查詢、個人資產總覽，到閃兌與建立定期定額或日日生幣訂單、歷史回測試算，乃至到價通知設定與訂單查詢，均可透過自然語言一站完成。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「透過與 AWS 的合作，我們不只將產品做出來，更希望這套從零到規模化的經驗，能成為台灣企業導入 AI Agent 的參考範本。」

當 AI 成為金融市場的新主體，HOYA BIT 也前瞻布局下一代金融基礎設施根據。Visa 與 Artemis 最新研究顯示，AI Agent 已開始進入真實支付場景，不再只是技術展示。未來，信用卡、穩定幣與各類支付工具將可能在 AI 執行任務的不同階段發揮作用，金融基礎設施也將從過去「服務人」逐步走向「同時服務人與 AI」。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，AI 金寶是探索 AI Agent 的第一步，而打造企業級 AI Agent 平台，則是為未來更多金融應用做好準備。她相信，真正的競爭力不在於推出多少 AI 應用，而在於能不能讓用戶與 AI 都在一套安全的環境裡共同成長。希望持續透過 AI 技術，打造更安全、更直覺、更普及的金融服務，也讓台灣團隊在 Agentic AI 時代持續與國際同步。

金管會 AI

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