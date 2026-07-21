台灣首個加密交易AI Agent 登上AWS Summit Taipei

HOYA BIT 受邀登上 AWS Summit Taipei 千人舞台，由創辦人彭云嫻帶領著團隊，分享如何運用 Amazon Bedrock AgentCore 建立兼具安全治理、權限控管與可擴展能力的 AI Agent 基礎架構，協助企業從單一 AI 應用邁向可持續發展的多 Agent 生態。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，AI 金寶不只是新的互動介面，更代表軟體開始具備自主完成任務的能力，讓交易所回歸普惠金融的本質，降低使用摩擦力，讓更多人能輕鬆參與金融市場，為了響應金管會「全齡金融」概念，HOYA BIT 同時也思考如何讓這樣的能力可以安全且持續地擴展。

適逢 AWS 創立 20 週年，AWS 於 2026 年 AWS Summit Taipei 宣告代理型 AI（Agentic AI）正式進入產業落地階段；Visa 等國際科技與支付龍頭最新研究亦顯示，AI Agent 已從概念驗證走向真實交易應用，全球金融與科技產業正加速迎接 AI 自主執行的新時代。與全球趨勢同步，HOYA BIT 今年推出台灣首個可透過自然語言完成虛擬資產交易的 AI Agent「AI 金寶」，大幅降低數位資產使用門檻。

從 AI 金寶到平台生態，HOYA BIT已擘劃 AI Agent 金融應用藍圖。HOYA BIT「AI 金寶」可透過自然語言完成加密貨幣交易，只需說出「我要買一顆比特幣」等指令，AI 金寶即可理解需求、自動生成交易訂單，使用者完成最後確認後即可執行交易。從入金引導、即時報價與市場趨勢查詢、個人資產總覽，到閃兌與建立定期定額或日日生幣訂單、歷史回測試算，乃至到價通知設定與訂單查詢，均可透過自然語言一站完成。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「透過與 AWS 的合作，我們不只將產品做出來，更希望這套從零到規模化的經驗，能成為台灣企業導入 AI Agent 的參考範本。」

當 AI 成為金融市場的新主體，HOYA BIT 也前瞻布局下一代金融基礎設施根據。Visa 與 Artemis 最新研究顯示，AI Agent 已開始進入真實支付場景，不再只是技術展示。未來，信用卡、穩定幣與各類支付工具將可能在 AI 執行任務的不同階段發揮作用，金融基礎設施也將從過去「服務人」逐步走向「同時服務人與 AI」。

HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，AI 金寶是探索 AI Agent 的第一步，而打造企業級 AI Agent 平台，則是為未來更多金融應用做好準備。她相信，真正的競爭力不在於推出多少 AI 應用，而在於能不能讓用戶與 AI 都在一套安全的環境裡共同成長。希望持續透過 AI 技術，打造更安全、更直覺、更普及的金融服務，也讓台灣團隊在 Agentic AI 時代持續與國際同步。