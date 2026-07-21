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惠譽：台灣銀行業今年放款成長率達10% 海外逾放小幅上升

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評1月起對台灣銀行業給予「中性」展望，反映美國關稅壓力減輕。惠譽預期伊朗衝突帶來的影響仍屬可控，主因在於全球對半導體及AI相關產品的強勁需求，以及增加的投資將持續支撐經濟。6月，惠譽將台灣2026年與2027年的GDP成長預測，分別由 6.9%與4.0%上調至9.4%與 4.8%。此一成長表現在亞太市場中名列前茅。

惠譽今舉辦惠譽看台灣2026記者會，亞太區金融機構評等主管兼董事總經理Jonathan Cornish表示，預期銀行放款成長率將於2026年升向10%（2025年為6%），主要受強勁經濟成長帶動，並由穩健的企業放款及海外借款需求上升所支撐。預期與不動產相關的放款成長將較為溫和，原因在於監管的控管，以及近期房價出現溫和修正、住宅交易量趨於放緩。

銀行業的減損放款比率可能小幅上升，主要來自海外放款，不過在2026至2027年期間仍將維持在低水準。2026年該比率預測為0.8%，高於2025年底的0.7%；在不利情境下則低於1%。台灣的減損放款比率在亞太地區仍屬最低水準之一。在風險偏好維持一致、失業率處於溫和水準等因素支撐下，整體資產品質可望保持穩健。預期核心獲利能力將穩定成長，受惠於營收增加及信用成本維持溫和。

至於亞太地區其他市場的銀行業展望，整體也大多為「中性」，包括中國大陸與香港；這兩地的展望已於年中由「惡化」調整為「中性」。不過，泰國、菲律賓與斯里蘭卡的展望則為「惡化」— 這三個市場正面臨經濟走弱，及受到中東衝突所帶來的最大負面影響。唯一呈現「改善」展望的是日本，因利率逐步上升正支撐獲利能力改善。

就銀行體系評等展望而言，台灣為「穩定」；然而，併購已促使台新國際商業銀行與永豐銀行的評等展望轉為「正向」，因其市場地位預計將進一步擴張。併購完成後，若其市場占有率或系統重要性顯著提升，例如透過與各自金控集團旗下其他非銀行關係企業加強合作，則政府支持意願可能提高，並帶動其政府支持評等上調的空間。

亞太地區其他銀行體系的評等展望大致以「穩定」為主，尤其是在銀行評等主要反映其內在體質、而非外部支持的情況下更是如此。儘管如此，即使在銀行評等主要受主權支持驅動的市場中，多數展望也仍維持「穩定」；惟泰國、菲律賓及印尼的部分銀行除外，因其主權評等展望為「負向」。

除了受各自主權因素影響的銀行評等展望外，其他任何非「穩定」的展望，多半是出於個別因素，例如併購。儘管如此，亞太地區大多數評等展望仍為「穩定」，這反映出該地區對中東衝突具備相對的韌性。值得注意的是，多數亞太銀行對中東地區的直接曝險偏低——相關壓力主要屬間接性質，且衝突持續時間愈長，負面影響可能愈加明顯。

惠譽 銀行業 伊朗

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