創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

除了裁罰360萬，金管會還作出警告處份，證期局副局長黃厚銘指出，依證券交易法第66條第1款警告處分的證券商，相關財務業務將受六大限制，包括最近3個月內不得申請增加業務種類或營業項目、不得申請增設分支機構、不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現金增資或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行指數投資證券(ETN)等。

黃厚銘指出，台新證券的系統違失發生之後，有154筆爭議案件進入金融評議中心，之後經過調處之後剩下9筆。

證期局指出，台新證券（合併之後台新為存續證券）在115年4月6日合併，但合併之前，未能於合併前妥適進行系統規劃，以及系統程式營運持續計畫、壓力測試與演練未臻完善，於合併後首日營業日（115年4月7日）後短時間內連續發生電子交易系統異常，致資訊核心系統營運失能，該重大資安缺失事件，台新證券顯有未落實執行內部控制制度，金管會認為此事件嚴重斲傷投資人對金融機構信任，並依證交法第66條第1款規定予以警告，併依同條第5款規定為其他必要處置。

證期局也要求，台新證券在資安相關缺失完成改善前，自有資本適足比率的作業風險約當金額應增加計提1倍，以此標準來看，台新證券的資本適足率在六月底318%，但被要求計提1倍之後，下降為264%。

金管會也盤點台新證券所涉各缺失指出，台新證券與元富證券於115年4月6日合併後於首日營業日（115年4月7日）、115年4月14日、115年4月20日及115年5月21日發生電子交易系統異常情形，經證交所對該公司進行查核，發現該公司有未落實資安事件通報、系統中斷超過可容忍中斷1小時、程式未檢核資料的正確性、程式上線前測試情境未完善、程式上線後未驗證系統變更的正確性、系統未進行壓力測試、程式上線版本錯誤、營運持續計畫未臻完善、未辦理營運持續演練、重要軟硬體設備監控不足等缺失情事，顯示台新證券未落實執行內部控制制度，核已違反證券商管理規則第2條第2項規定。

金管會也要求，台新證券要全面檢討該公司系統缺失及3個月內提出具體短、中、長期系統改善方案，必要時洽請資通安全顧問，並就改善措施及執行情形提報該公司及其金融控股母公司之董事會，至改善為止。而且為確保交易安全與系統穩定，得委由具公信力之資安專業第三方機構進行驗證，並將驗證意見函報證交所轉陳金管會。