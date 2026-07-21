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券商史上大罰單！台新證連4度出包 金管會重罰360萬元、限制新增業務
台新證券合併後連四度系統出包，金管會21日宣布重罰360萬元、創券商史上最高，並處警告及三個月業務限制；另要求加計風險資本、提出改善方案、第三方驗證，並議處相關人員。
台新證券與元富證券4月6日合併後，先後於4月7日、14日、20日及5月21日發生電子交易系統異常。金管會認定，台新證未在合併前妥善規劃系統，營運持續計畫、壓力測試及演練也未臻完善。
證交所查核發現，台新證未落實資安事件通報，系統中斷時間超過可容忍的一小時，程式上線前測試情境不足，上線後也未驗證系統變更正確性。
此外，台新證還被查出未進行壓力測試、程式上線版本錯誤、未辦理營運持續演練，以及重要軟硬體設備監控不足。金管會認定，相關缺失已構成未落實內控制度，並嚴重影響投資人對金融機構的信任。
在四項監理要求中，台新證於資安缺失改善前，作業風險約當金額須加計一倍；三個月內提出短、中、長期系統改善方案，必要時聘請資安顧問協助。
台新證也須委由具公信力的第三方資安機構驗證，並將改善措施及執行情形提報公司與台新新光金董事會。
相關違失人員須在三個月內完成議處並報金管會。
金管會表示，近期台股價量頻創新高，券商資訊系統負載同步攀升。業者應優先投入系統容量擴充、資訊升級及資安防護，確保交易系統穩定與營運韌性。
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