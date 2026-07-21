券商史上大罰單！台新證連4度出包 金管會重罰360萬元、限制新增業務

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

2026-07-21 16:37