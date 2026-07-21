快訊

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

離進場價仍遠…國巨股價腰斬 這家建商持股帳面價值蒸發約2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

安泰銀行攜手奧義賽博 拓展AI金融應用新場景

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行舉行「AI資安‧智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行總經理徐世偉（左二）、安泰銀行資安長張人偉（右一）、奧義賽博執行長吳明蔚博士（右二）、奧義賽博業務副總經理宋百民 （左一）共同出席。圖／安泰銀行提供
安泰銀行舉行「AI資安‧智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行總經理徐世偉（左二）、安泰銀行資安長張人偉（右一）、奧義賽博執行長吳明蔚博士（右二）、奧義賽博業務副總經理宋百民 （左一）共同出席。圖／安泰銀行提供

安泰銀行（2849）21日與AI資安科技品牌奧義賽博（CyCraft）共同舉行「AI資安‧智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行提供多元的數位金融應用場景，結合奧義賽博Agentic AI技術，導入XCockpit威脅曝險管理平台，提供數位監控與威脅情資關聯分析，協助銀行強化整體防禦縱深。

安泰銀行總經理徐世偉表示，此次與奧義賽博的合作，是安泰推動AI賦能金融業務多元場景的重要里程碑。未來安泰銀行將持續投入AI技術，確保在數位轉型過程中，為客戶提供最安全、最值得信賴的創新金融服務環境。

奧義賽博執行長暨共同創辦人吳明蔚指出，未來的金融安全是一場速度與精準度的AI科技戰。透過AI自動化分析與監控威脅情資，奧義賽博將扮演最強韌的安全後盾，協助打造更穩健的智慧金融生態圈。

金融 安泰銀行

延伸閱讀

HOYA BIT AI金寶登上AWS Summit Taipei 彭云嫻分享AI Agent落地實戰

博弘雲端加入OpenAI陣營 加速企業生成式AI創新應用

兆豐銀攜手一銀、國泰世華統籌技鋼科技470億元聯貸案 超額認購2.11倍

艾訊攜手 oToBrite 鎖定人形機器人應用

相關新聞

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

台積電加碼美國磁吸供應鏈 官員透露這集團已出手獵地

台積電（2330）近期在法說會上正式宣布加碼美國千億美元投資達到2650億美元，亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先今日在耐特科技產業論壇上分享當地最新情況，他更透露當地發展最新科學園區周邊土地建設，某大集團最近也已出手獵地，反映當地投資需求大增，整體可以說當地是月月開工周周剪綵。

嚴防交易人保證金不足 金管會要求期貨商強化兩大保證金提醒

近期市場震盪劇烈，期貨交易的槓桿特性也面臨更大的風險挑戰，尤其遇國際重大事件或市場劇烈波動時，交易人帳戶權益數及保證金需求可能迅速變動，對此金管會今日宣布，考量夜盤有豁免代為沖銷的商品，為協助交易人及早掌握帳戶風險，金管會已督導期交所偕同期貨商推動兩大夜盤風險警示及帳戶資訊服務，一是夜盤期間提供即時風險提醒，二是夜盤收盤後提供模擬帳戶風險資訊。

韓股熔斷非景氣警訊 永豐金證券：第3季布局掌握兩大原則

全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自2大因素：第一，市場資金湧入個股與槓桿ETF進行短線操作，造成籌碼結構不穩，第二，權值股漲多回檔放大正向槓桿ETF損失，融資斷頭引發多殺多賣壓，與美國半導體景氣無直接關聯。

新台幣貶9.7分 收32.345元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.345元，貶9.7分，成交金額32.23億美元

券商史上大罰單！台新證連4度出包 金管會重罰360萬元、限制新增業務

台新證券合併後連四度系統出包，金管會21日宣布重罰360萬元、創券商史上最高，並處警告及三個月業務限制；另要求加計風險資本、提出改善方案、第三方驗證，並議處相關人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。