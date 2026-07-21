安泰銀行攜手奧義賽博 拓展AI金融應用新場景

安泰銀行（2849）21日與AI資安科技品牌奧義賽博（CyCraft）共同舉行「AI資安‧智慧安泰」戰略合作簽約儀式，由安泰銀行提供多元的數位金融應用場景，結合奧義賽博Agentic AI技術，導入XCockpit威脅曝險管理平台，提供數位監控與威脅情資關聯分析，協助銀行強化整體防禦縱深。

安泰銀行總經理徐世偉表示，此次與奧義賽博的合作，是安泰推動AI賦能金融業務多元場景的重要里程碑。未來安泰銀行將持續投入AI技術，確保在數位轉型過程中，為客戶提供最安全、最值得信賴的創新金融服務環境。

奧義賽博執行長暨共同創辦人吳明蔚指出，未來的金融安全是一場速度與精準度的AI科技戰。透過AI自動化分析與監控威脅情資，奧義賽博將扮演最強韌的安全後盾，協助打造更穩健的智慧金融生態圈。