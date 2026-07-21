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韓股熔斷非景氣警訊 永豐金證券：AI趨勢未變

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自二大因素。示意圖／AI生成
全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自二大因素。示意圖／AI生成

全球記憶體類股7月開局陷挑戰。永豐金證券指出，近期韓股熔斷主要來自二大因素：第一，市場資金湧入個股與槓桿ETF進行短線操作，造成籌碼結構不穩，第二，權值股漲多回檔放大正向槓桿ETF損失，融資斷頭引發多殺多賣壓，與美國半導體景氣無直接關聯。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，回顧4、5月股市急漲期間，美股科技七巨頭表現雖落後S&P 500指數，但AI投資趨勢未變，近期美股波動較大集中在費城半導體指數，主要反映資金面與事件風險，而非企業基本面轉弱。

隨著第3季進入財報旺季，陳泓睿指出，市場雖將面臨FOMC利率決策、科技巨頭財報及BOJ利率會議等變數考驗，S&P500及NASDAQ後續走勢，可能維持過去一個半月高檔區間震盪，或拉回測試4月上旬附近支撐。不過，若市場因短期事件出現修正，反而有望提供投資人較佳的中長線布局時點。

為協助美股投資人掌握第一手美股盤勢與重大總經，包括7月20至8月1日間的FOMC與BOJ利率決策，永豐金證券推出全新帶狀影音節目「美股即時通」，依據周間三天不同市場節奏，打造全方位美股投資觀點。

周一【宏觀回顧與前瞻】：在一周大盤開出前，率先回顧前周全球金融要聞，並精準提示未來一周即將公布的關鍵總經數據與重量級企業財報，帶領投資人提早預判行情走向與潛在風險。

周三【焦點產業與盤面變化】：複製投資人熟悉的台股實戰剖析結構，深入解讀熱門新聞，並針對美股盤面變化與當前最吸金的「熱門AI產業」進行深度解構，精準掌握市場領頭羊。

周五【時事復盤與交易策略】：在每周美股收盤前夕，針對過去幾天的大盤走勢完整復盤，並直擊投資痛點，提出具操作性的「實戰交易策略」，讓投資人帶著清晰的藍圖安心迎接周末。

永豐金證券致力於從「交易成本」、「投資工具」到「即時情報」提供全方位支援，要成為數位世代布局美股重要夥伴。

面對第3季布局，永豐金證券建議掌握兩大原則：第一，以指數型ETF為優先，因具備分散風險特性，波動較低，適合新手建立海外資產配置入門工具；第二，初期持股比重維持五到六成，再分批進場，避免使用融資或槓桿型ETF，以避免在波動中擴大風險、甚至短期震盪中提早出場。

永豐金 半導體 美股

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