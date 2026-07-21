「數位金融帶來便利」 童子賢：但發展與監理必須同步

台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢今天出席玉山安侯論壇，他表示，隨著區塊鏈、虛擬資產等數位金融科技快速進展，數位金融可全年無休提供服務，但同時也要留意可能潛藏的安全性問題，數位金融科技的發展與監理必須同步。

台灣玉山科技協會與KPMG安侯建業今天舉辦「鏈上未來：台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」論壇，童子賢開場致詞時回憶道，他退伍後先到宏碁上班，第1年領到一筆獎金，是新台幣5萬元的支票，拿到後非常高興，跑去銀行排隊，因碰到過年，裡頭大排長龍，足足排了2個多小時才領到錢。

他表示，隔兩年，ATM就出來了，領錢不用到銀行排隊，拿著一張小小的卡片就可以領錢。這就是數位化、自動化對人類社會生產力的提升。

回到現代，童子賢指出，今天討論虛擬資產，運用區塊鏈等數位金融科技，可以讓整個金融體系更聰明，數位金融可以1週7天，1天24小時，全年無休提供服務。

不過他提醒，數位金融可以帶來效率、便利性與生產力的提高，但同時，可能也潛藏著陰影，就像毒蛇猛獸，比較要有足夠的安全性配套，才能放心的去享受。他強調，數位金融科技的發展與監理必須同步。