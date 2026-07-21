以「保險視圖」重塑售後服務體驗 國泰人壽再獲ITC Asia大獎

國泰人壽以服務800萬保戶、超過2,000萬張保單的規模為基礎，於2024年9月正式推出「保險視圖（InsurInsight）」，將傳統條列式的「查保單」，升級為視覺化、以客戶為中心的「看保障、看資產」體驗流程，並於日前亞洲保險科技年度盛事 ITC Asia Awards 2026（Insurtech Connect Asia Awards）新加坡頒獎典禮中，榮獲 「客戶體驗卓越獎」，自台灣、新加坡、香港、日本、泰國等亞洲數十家頂尖保險公司脫穎而出。

繼2024、2025年連獲「數位轉型先鋒獎（Digital Transformation Trailblazer Award）」之後，國壽今年再下一城，成為唯一連續三年於此國際大獎獲獎的台灣保險品牌。

ITC Asia Awards由InsureTech Connect主辦，被視為亞洲保險科技領域的指標性評選；其中「客戶體驗卓越獎」表彰在整體數位保險體驗、客戶互動流暢度與技術應用上達到卓越水準的保險業者。國壽以客戶視角重新設計保險售後服務流程，透過資料整合、視覺化呈現與 AI 應用，降低保戶理解保單資訊的門檻，協助客戶更主動掌握保障現況與規劃需求，獲得國際評審肯定。

國泰人壽所推出的「保險視圖」透過整合保單資訊、保障內容與資產價值，保戶可快速掌握自身保障樣貌，提升保險資訊的查找與掌握。截至2026年5月，「保險視圖」累計服務逾273萬人次，平均每月活躍使用達16萬人數，顯示保戶對自主掌握保障資訊，以及數位化售後服務的需求持續提升。

「保險視圖」以「看總覽、找缺口、給推薦」三個步驟，協助保戶理解保障內容並據以規劃。第一步「看總覽」，整合個人保單與公司團體保險，一站掌握自身完整保障內容，可同步呈現保單現金價值與資產走勢；第二步「找缺口」導入「保障目標問卷」，依據保戶期待的醫療水準提供建議保障額度，結合住院、癌症、意外等醫療情境的理賠試算，協助保戶於一分鐘內完成自主缺口分析；第三步「給推薦」，結合 AI 個人化推薦與市場熱銷雙引擎，提供透明、可解釋的補強建議，可無縫銜接業務員諮詢服務，讓客戶從「被動接受銷售」轉為「自主選擇補強」。

國泰人壽副總林佳穎表示：「保險視圖是國泰人壽以客戶視角重新設計售後旅程的關鍵布局，我們希望讓保險不只是『擁有』，而是能被『理解、評估與管理』的整體保障規劃。此次能在ITC Asia國際舞台獲得『客戶體驗卓越獎』肯定，代表台灣保險業在客戶體驗創新上的能量，已具備與亞太頂尖業者並駕齊驅的水準。」

國泰人壽自 2016 年啟動數位轉型以來，始終秉持「以人為本」理念，聚焦客戶、業務員與內勤員工三大關鍵體驗的深度革新；「保險視圖」即是此一策略在售後服務階段的具體實踐。未來，國壽將持續深化 AI 與資料應用、串接更廣的生態圈夥伴與場景服務，秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，攜手客戶、業務員與產業夥伴，共同推動台灣保險業邁向更透明、更普惠、更具溫度的下一階段，為客戶、社會與產業創造永續價值。