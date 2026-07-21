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臺企銀深耕永續投資 連七年榮獲亞洲企業社會責任獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺企銀董事長李嘉祥率團隊落實永續投資，榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎」肯定。圖／臺企銀提供
臺企銀董事長李嘉祥率團隊落實永續投資，榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎」肯定。圖／臺企銀提供

臺企銀（2834）透過建立責任投資管理機制、發行可持續發展金融債券導入轉型金融理念，並達到可負擔的潔淨能源、尊嚴就業及經濟發展、氣候行動等七項SDG永續發展目標，在亞洲企業商會（Enterprise Asia）一年一度舉辦的「2026年亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」，以「跨域並進 永續投資」主題，連續第七年榮獲「卓越永續投資獎」獎項。

本次獲獎專案「跨域並進 永續投資」，體現臺企銀將ESG理念融入投資決策與資金配置的具體成果。臺企銀透過積極引導資金流向綠色產業、再生能源發展企業、提供中小微型企業多元發展之融資協助以及提供可負擔住宅等，積極發揮金融業推動永續轉型的重要影響力。

臺企銀透過發行可持續發展金融債券，將資金運用於促進綠色再生能源發電設備建置、配合政策性貸款推動青年創業及中小微型企業轉型、青年安心成家方案等專案貸款，以達到減少碳排放量、增加乾淨能源、促進社會就業等多項永續發展目標。此外，臺灣企銀亦建立責任投資三道防線機制，將ESG風險評估納入投資流程，並透過投後管理與議合機制，持續關注被投資企業永續表現，協助企業提升永續治理能力，共同邁向淨零轉型目標。

作為臺灣唯一中小企業專業銀行，臺灣企銀已將「永續理念」深植公司治理文化中，並肩負政策性銀行的使命，除了積極響應政府政策外，將持續深化責任投資、永續金融商品及中小企業淨零轉型支持，善用金融資源引導力量，陪伴企業提升永續韌性，攜手打造兼具經濟成長、環境永續與社會共榮的永續未來。

再生能源 永續發展 臺企銀

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