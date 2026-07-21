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中纖再賣華南金股票 處分利益2.68億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中纖（1718）活化資產布局，再傳新進度。該公司20日公告，於7月15日至7月20日期間，出售11,526張華南金（2880）股票，每單位價格約39.54元，交易總金額4.55億元，處分利益2.68億元。

據中纖公告，該公司目前累積持有華南金股票包括中纖持有58,893,136股，持股比率0.42%，質押1,148仟股；子公司久津實業持有23,308,287股，持股比率0.17% ，質押23,209仟股。

中纖也於稍早公告，該公司已自6月25日至7月14日之間，處分3,474張華南金股票，平均每股處分價格約37.36元，交易金額約1.30億元，處分利益約7,347萬元。此外，中纖也積極調節子公司台中商銀持股，日前公告，擬再處分子公司台中商銀股票，交易數量不超過13萬張。

中纖並於先前董事會決議購買台積電（2330）股票，交易總金額不超過10億元。主要目的為資產配置及提升資金運用效益。中纖並於17日公告，該公司已於7月15日至7月17日之間，取得170張股票，交易總金額4.05億元。

華南金 股票 中纖

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