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彭金隆對虛擬資產業發展樂觀其成 強調持續整合「三軌金融」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆21日於2026玉山安侯論壇「鏈上未來——台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」致詞提出，未來將透過VASP、穩定幣及RWA三大面向，強化傳統、數位與區塊鏈金融「三軌金融」整合下的金融科技競爭力。記者黃于庭／攝影
金管會主委彭金隆21日於2026玉山安侯論壇「鏈上未來——台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」致詞提出，未來將透過VASP、穩定幣及RWA三大面向，強化傳統、數位與區塊鏈金融「三軌金融」整合下的金融科技競爭力。記者黃于庭／攝影

金管會主委彭金隆21日於2026玉山安侯論壇「鏈上未來——台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」致詞指出，近年全球對虛擬資產的討論，已從「要不要發展」逐步轉向「如何發展」，整體產業正朝制度化邁進，金管會對此發展抱持樂觀其成的態度。他強調，未來將透過VASP、穩定幣及RWA三大面向，強化傳統、數位與區塊鏈金融「三軌金融」的競爭力

彭金隆指出，在立法院及各界支持下，《虛擬資產服務法》已於今年6月30日三讀通過。不過，虛擬資產產業發展初期與全球各國相同，都曾面臨洗錢、詐欺及非法活動等社會疑慮，金管會一直秉持「謹慎友好、安全與發展並進」原則推動監理。

彭金隆表示，金管會很早便規劃分四階段逐步強化管理，從最一開始的推動洗錢防制法遵聲明，到成立產業公會推動自律、建立VASP登記制，並對非法業者增訂刑事責任，以及自2024年1月底開始研議專法，最終完成《虛擬資產服務法》於今年6月30日三讀通過。

彭金隆說，專法重點包括強化VASP監理及防止市場不公平行為，未來對VASP的監理將由洗錢防制進一步提升至全面健全營運與市場秩序維護。同時，希望藉由專法促進業務創新與產業成長。專法已開放借貸商業務等項目，並預留新增其他虛擬資產業務的可能性，也開放金融機構可申請兼營VASP業務，提供國內虛擬資產產業有更多的發展機會。

針對市場關注的穩定幣議題，彭金隆表示，專法中的一大重點是穩定幣的發行與管理，穩定幣已逐漸成為全球虛擬資產生態系的重要基礎設施，因此建立監理制度、提供市場明確規範，有助提升台灣與國際制度接軌的能力。

此外，彭金隆表示，推動RWA（現實世界資產）代幣化也是我國發展區塊鏈金融的重要方向。金管會已成立RWA代幣化平台專案小組，針對平台營運模式、區塊鏈技術應用、法制架構及市場基礎設施等面向進行研議，希望在兼顧安全與可行性前提下，推動RWA盡快落地。

彭金隆表示，金管會將持續完善虛擬資產市場監理，在健全風險控管機制下，提供產業明確且可預期的發展環境，並透過VASP、穩定幣及RWA三大推動方向，強化區塊鏈創新應用，提升台灣在傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」整合下的金融科技競爭力，而這也是金管會過去多次提到未來的金融市場卓越發展計劃中，三軌金融非常重要的發展方向。

彭金隆 金管會 競爭力

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