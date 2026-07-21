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富邦證券攜手渣打銀行推動永續金融 達成三項永續績效目標

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券獲渣打國際商業銀行提供永續績效連結貸款，將貸款條件與企業永續績效。富邦證券／提供
富邦證券獲渣打國際商業銀行提供永續績效連結貸款，將貸款條件與企業永續績效。富邦證券／提供

富邦證券日前獲渣打國際商業銀行提供永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL），將貸款條件與企業永續績效表現連結。富邦證券不僅取得營運資金運用彈性，更藉由達成永續績效目標獲得貸款利率減碼優惠，展現公司長期推動永續發展的具體成果。

事實上，本案亦為國內金融同業間具代表性的永續金融合作案例之一，彰顯金融機構透過資金支持共同推動永續發展的具體實踐。

永續績效連結貸款係將企業永續目標納入融資機制，並依企業達成約定永續績效目標（Sustainability Performance Targets, SPTs）情形調整貸款條件，鼓勵企業持續深化永續治理與低碳轉型。

富邦證券本次設定三項永續績效目標且全數達成，包括營運減碳較2020年(基準年)減少35%、永續金融評鑑維持前25%排名，以及綠色金融投資餘額較前一年度成長4.5%以上。

富邦證券近年持續深化永續經營，在環境、社會及公司治理（ESG）各面向積極推動多項措施。在環境面持續推動節能減碳、自建太陽能板發電及擴大綠電導入；在永續金融方面，積極推動責任投資，並持續擴大綠色金融投資規模；在公司治理方面，透過董事會監督職能、永續治理架構及績效追蹤機制，將永續目標納入經營管理決策，持續提升企業永續競爭力。

憑藉長期深耕永續發展的成果，富邦證券於2025年榮獲行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」，並於金管會永續金融評鑑前名列前25%金融機構。

未來富邦證券將持續落實ESG理念，並將其融入經營策略與財務管理機制，提升永續治理效能，攜手金融夥伴推動永續金融創新及低碳轉型行動，共同邁向淨零永續未來。

富邦 渣打銀行 永續發展

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