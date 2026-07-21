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滙豐卓越理財尊尚客戶門檻 由1,500萬調升至3,000萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

看準台灣富裕及高資產客群持續成長的市場機會，滙豐(台灣)今(21)日宣布，推出全新升級的「滙豐卓越理財」，透過全球財富管理、環球尊榮體驗、專屬健康守護以及頂級旅遊禮遇等四大面向，打造完整尊榮體驗，深化客戶關係與往來，鞏固「滙豐卓越理財」作為全球領先的富裕客群首選領導品牌。

滙豐將卓越理財尊尚客戶門檻由往來總資產新台幣1,500萬元升級至新台幣3,000萬元

滙豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲地區負責人張凱表示：「預計至 2030 年全球將新增124兆美元財富，其中約三分之一來自亞洲，成為下一波財富成長浪潮的核心。作為亞洲第一的財富管理銀行，及『亞洲最佳卓越理財銀行』，滙豐將持續擴大投資，包括台灣在內的重點市場，以拓展財富業務，並憑藉無可比擬的全球網絡，為富裕及高資產客戶提供涵蓋財富管理、健康守護、旅遊禮遇及環球體驗的全方位支持。」

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「我們觀察到，全球富裕投資人有高達四成將實現生活目標(旅遊、培養嗜好)視為主要的財務目標，隨著財富管理市場邁向更多元的階段，為深化與富裕及高資產客群的往來，除了滙豐卓越理財帳戶連結的全球財富管理及環球尊榮體驗，也透過改版升級的萬事達卡卓越理財信用卡，推出更精緻的專屬健康守護以及頂級旅遊禮遇等尊榮權益，以滿足富裕客群在財富守護、成長以及傳承想望，全方位拓展健康與生活體驗，成就富足人生。」

隨著主管機關力推台灣成為「亞洲資產管理中心」，為市場帶來龐大的機會和發展空間，我們看好台灣財富管理市場及富裕和高資產客群的實力，將卓越理財尊尚客戶門檻由往來總資產新台幣1,500萬元升級至新台幣3,000萬元，並提供多項專屬頂級禮遇及服務，包含萬事達卡卓越理財信用卡全新升級為精心設計的旗艦金屬卡；卓越理財尊尚客戶在第一年享有高達36點的旅遊點數，可兌換包含機場接送、貴賓室、寰宇快速通關、高鐵票等旅遊權益註5。既有的卓越理財尊尚客戶將維持資格至2027年6月30日，且其現有權益可使用至2027年6月30日。。

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