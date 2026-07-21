星展：持續看好科技類股 第4季金價上看5300美元

近期台股因韓股去槓桿效應波動顯著，星展銀行（台灣）今天指出，在相對投機的市場回歸基本面後，價值型投資人可尋找加碼機會；整體而言，星展集團第3季維持投資組合多元化觀點，除持續看好科技類股，也看好黃金等另類投資，第4季黃金目標價為每盎司5300美元。

星展銀行（台灣）今天舉行2026年第3季投資展望記者會。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，受惠消費支出、能源出口與投資動能支撐，美國經濟仍持續展現韌性，不過通膨風險依然存在，強勁的經濟數據和居高不下的通膨壓力，可能促使美國聯準會將聯邦基金利率維持較高水準，政策立場比預期更為鷹派，預期聯準會2026年與2027年將維持利率於3.75%不變。

陳昱嘉提及，星展投資總監辦公室（CIO）針對今年第3季資產配置，仍維持投資組合多元化的觀點，股市與債市的觀點均為中立，看好黃金等另類投資，並持續看好具備長期成長題材的優質股，例如科技類股。在股市與債市的相關性上升下，傳統股6債4配置的分散效果降低，建議投資組合需納入新的避險資產，例如大宗商品或中國A股。

其中，在股市方面，星展集團持續看好科技類股，尤其是半導體製造與設計、網路設備及專業硬體等AI資本支出受惠者，但仍提醒須留意下檔風險，建議在持有AI相關部位的同時，也應布局受科技影響較小的產業。

陳昱嘉分析，未來世界仍持續朝向AI轉型，星展集團持續樂觀看待科技產業發展，以及科技類股有機會持續維持多頭走勢。雖然在獲利成長支撐下，目前科技類股股價處於相對高檔，不過在評價面並沒有這麼貴，過去6年來標普500科技類股漲幅達266%，獲利面亦同，而本益比仍維持在相對低的水準。

至於市場擔憂因過度資本支出導致現金流壓力，陳昱嘉說，預期2028年左右科技公司現金流便會有顯著改善，這是因為，將會有越來越多個人及企業願意付錢使用AI。

同時，星展集團提醒，考量標普500指數面臨集中度過高的風險，如此大規模的漲幅通常預示著較高的市場波動性，建議投資人應均衡配置動能股和防禦性股票以尋求韌性。

面對近期台股受美國晶片股及韓股去槓桿效應影響，大盤上下震盪劇烈，陳昱嘉認為，韓股槓桿做得太高、股價漲太多，一旦出現負面消息，便可能出現「多殺多」情境，這反映投機資金干擾市場表現，若不「殺出」反而會有泡沫風險。

陳昱嘉表示，對於價值型投資人而言，反而是尋找重新加碼的機會，也就是說，在相對投機的市場回歸基本面後，反而比較有機會讓價值型投資人參與AI行情的長期趨勢。

星展集團全權委託投資組合管理部資深副總裁陳鴻水則說，可關注美國科技公司將陸續公布第2季財報，市場關注大型科技公司至今年底、甚至到2027年之前的資本支出規劃。

外匯市場方面，星展集團指出，美國經濟表現相對優於其他主要經濟體，支撐美元在2026年第3季可能溫和走升；歐元與英鎊可能因歐洲較易受能源價格上漲衝擊而表現落後；澳幣與紐幣可望受惠於收益率優勢與穩健的大宗商品價格，而有較佳表現；日圓疲軟則可能持續更久；人民幣則因已接近週期高點，進一步走強的空間預料有限。

債券市場方面，星展集團考量通膨與供給風險升高，謹慎看待超長天期債券；星展維持看好評級A／BBB的投資等級公司債，存續期間策略維持5至7年，藉以在控制價格下行風險的同時，獲取票息收益。

此外，在另類投資方面，星展集團仍持續看好黃金。陳昱嘉說明，雖然黃金近期因投機資金過度布局而短期波動加劇，但在去美元化與貨幣價值貶值風險升高等結構性因素支撐下，黃金長期前景依然穩健，預估2026年第3季目標價為每盎司5000美元、第4季為每盎司5300美元。