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台股暴漲散戶搶反彈 成交前五大兩檔正2夯 零股成交前二名0050、0056

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股今（21）日上演超級反彈，開高走高且盤中暴漲逾1,600點站上44,000點，並收復季線大關。散戶也勇於進場搶反彈，盤中成交量前五大有三檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾24萬張排名第三，主動統一升級50（00403A）逾20萬張排名第四，元大台灣50正2（00631L）逾18萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾28萬張排名第一，聯電逾24萬張排名第二。正2ETF明顯成為成為投資人搶反彈的熱門標的。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有441萬，元大高股息（0056）有249萬，國巨*（2327）有211萬，聯電（2303）有190萬，群創有168萬，前兩名都是ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 聯電 元大

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