快訊

一路下到晚上！11縣市「大雨特報」 嚴防雷擊、強陣風

MLB／美媒無法相信球進鄭宗哲手套 美國鄉民全嗨翻：可以再看100遍

30年前身高亞洲第一 日本年輕世代如今為何被中韓狠甩

聽新聞
0:00 / 0:00

渣打銀行攜手富邦證券 完成首筆金融機構永續績效連結貸款

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行攜手富邦證券完成首筆金融機構永續績效連結貸款。圖／渣打銀行提供
渣打銀行攜手富邦證券完成首筆金融機構永續績效連結貸款。圖／渣打銀行提供

渣打銀行宣布日前與富邦證券完成永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan，SLL）簽約作業，這筆融資不僅是渣打銀行將永續金融服務觸角延伸至金融同業領域的首筆指標性案件，亦象徵雙方在推動國內金融市場永續轉型上的深度合作，跨機構加速合作、共建永續金融生態系。

透過此次合作，渣打銀行的全球永續金融專業與富邦證券的環境、社會及公司治理（ESG）發展策略充分結合，雙方共同議定具挑戰性的永續績效目標（Sustainability Performance Targets，SPT），並將貸款條件與三項關鍵指標連結，包括富邦證券將營運減碳較2020年基準年減降達35%、確保永續金融評鑑維持在前25%之列，以及綠色金融投資餘額較前一年度增加4.5%以上。架構不僅涵蓋範疇一與範疇二的溫室氣體減量，亦展現雙方在落實責任投資上的積極作為，透過財務機制與績效表現的直接連結，將永續目標從「願景」轉化為具體的「執行力」。

富邦證券近年積極推動永續金融與企業轉型，透過責任投資、永續諮詢服務及綠色金融商品，協助企業夥伴因應氣候變遷挑戰。在營運面，富邦證券亦致力打造低碳營運模式，持續推動節能減碳措施、提升能源使用效率並逐步擴大綠電導入。

此次與渣打銀行合作導入永續績效連結貸款，將減碳進程、投資組合調整及永續績效指標納入財務架構，進一步強化永續治理與責任落實。未來，富邦證券將持續深化跨機構合作，發揮金融專業引導資金流向永續發展領域，為社會創造長期穩健價值。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲則指出，渣打集團自2021年起積極推動永續金融，預期至2030年底前，累計推動永續相關融資規模將達3,000億美元。此次與富邦證券的合作，不僅展現渣打銀行「永續金融推動者」的角色，也代表在多元產業合作的基礎上，將永續金融解決方案延伸至金融同業客戶領域。

朱佳玲強調，渣打銀行將持續整合融資安排、顧問服務與永續指標議定能力，協助企業將永續議題融入核心營運，在實現永續目標的同時兼顧資本運用效率，推動國內金融市場朝向更具規模效應的永續資本循環模式邁進。

渣打銀行 富邦

延伸閱讀

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

金融業接軌 IFRS 永續揭露 安永：永續資訊要真正納入決策與風險管理

綠色證券宣導 回響熱烈

陽明海運與PSA國際港務集團簽署永續合作備忘錄 加速全球供應鏈減碳

相關新聞

台積電加碼美國磁吸供應鏈 官員透露這集團已出手獵地

台積電（2330）近期在法說會上正式宣布加碼美國千億美元投資達到2650億美元，亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先今日在耐特科技媒體交流會上分享當地最新情況，他更透露當地發展最新科學園區周邊土地建設，某大集團最近也已出手獵地，反映當地投資需求大增，整體可以說當地是周周開工周周剪綵。

元大金、台新新光金除息 但雙雙陷入貼息窘境

台股21日反彈千點，但元大金（2885）、台新新光金（2887）除息日沒有跟上反彈行情，反而雙雙陷入貼息，元大金盤中下跌約1%，台新新光金小跌。元大金今除息現金股利1.8元，台新新光金除息現金股利1元，股票股利0.1元，等同每一千股配發10股。

央行示警比特幣 ATM 成詐騙溫床 美國受害損失暴增、長者成高風險族群

中央銀行今（21）日在臉書發布「金融新知來報報：美國的比特幣ATM，怎麼淪為詐騙工具？」專文，提醒民眾近年美國街頭大量設置的加密通貨ATM（俗稱比特幣ATM），因具備快速兌換比特幣等加密資產的便利性，卻也成為詐騙集團的新工具。央行引述美國官方統計指出，比特幣ATM相關詐騙案件近年快速攀升，受害金額屢創新高，尤其高齡族群更是主要受害對象。

旅遊不便險理賠從寬認定 產險公會一個月內修訂爭議條款

當颱風來襲，國際航班大規模取消，民眾返台行程受阻，被迫滯留海外數日，引發新版海外旅遊不便險「旅程更改」理賠標準的討論。目前整體產險業都將依此從寬認定，多人共同支付住宿費也可按入住人數分攤計算，產險公會並將於一個月內針對旅遊不便險的爭議進行條款修訂，並報向金管會。

臺銀、土銀 上半年大賺

國營銀行上半年獲利出爐，臺銀稅後純益152.4億元，較上年同期成長34.7%；主要獲利來源為利息淨收益及投資淨利益。土銀稅後純益86.9億元，續創歷史新高。

張兆順兼國票董座 總座甘美珠

國票金控旗下子公司國際票券人事重大異動。國票金控昨（20）日代子公司國際票券公告最新高層人事案，董事會決議由國票金控董事長張兆順兼任國際票券董事長，原董事長魏啟林卸任，即日生效；同時，原總經理徐啟誠因申請退休離任，董事會通過由現任董事甘美珠為新任總經理，其中，甘美珠將先代理總經理職務，待主管機關核准後正式生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。