金價4,000美元關卡震盪 外銀仍看好後市

國際金價21日震盪走高，在中東地緣政治風險升溫帶動避險買盤回流下，現貨黃金盤中一度觸及每英兩4,051.9美元，漲幅逾1%，守住4000美元關卡。市場關注美國與伊朗衝突持續升高，加上紅海及荷莫茲海峽航運安全惡化，支撐黃金避險需求回溫。

近期金價自1月每英兩5,400美元歷史高點回落，一度跌破4,000美元整數關卡。不過，隨著中東局勢持續惡化，美軍持續對伊朗發動攻擊，葉門青年運動（胡塞組織）宣布對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，市場憂心原油供應與航運受阻，避險資金再度流向黃金市場，推動金價反彈。

除了地緣政治因素外，市場也持續關注美國貨幣政策走向。由於能源價格上揚可能推升通膨，使市場對降息時點轉趨保守，金價短線波動仍可能加劇，但避險需求仍為重要支撐。

外銀對黃金後市仍維持偏多看法。星展銀行（台灣）預估，今年第3季金價目標價為每英兩5,000美元，第4季可望升至5,300美元；法國巴黎銀行財富管理則維持未來12個月金價上看5,500美元，認為近期回檔並未改變黃金長期多頭趨勢，反而提供投資人分批布局機會。