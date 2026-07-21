台積電加碼美國磁吸供應鏈 官員透露這集團已出手獵地

台積電（2330）近期在法說會上正式宣布加碼美國千億美元投資達到2650億美元，亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先今日在耐特科技媒體交流會上分享當地最新情況，他更透露當地發展最新科學園區周邊土地建設，某大集團最近也已出手獵地，反映當地投資需求大增，整體可以說當地是周周開工周周剪綵。

他也說，加州最大地產商70多年歷史也已預計搬遷總部至亞利桑那州，扣件展也移動到當地。亞利桑那州房產稅0.5%，千萬美元持有稅遠低於加州德州。

依據公開訊息，隨著台積電持續擴大美國亞利桑那州投資，帶動鳳凰城北部科技聚落快速發展，周邊土地開發商機備受關注。日前由台商共同創立、總部位於美國華盛頓特區的Taicoon地產公司（Taicoon Property Partners）宣布，與華逸資產共同於6月26日亞利桑那州土地局（ASLD）公開競標中，以4,300萬美元及4,500萬美元，合計8,800萬美元成功取得兩筆土地，總面積約367英畝，正式布局台積電鳳凰城廠周邊開發。

Taicoon地產公司集結多位具備國際投資及大型專案開發經驗的台商，核心成員包括華逸資產董事長林怡文、雲豹能源（6869）共同創辦人譚宇軒，以及Taicoon共同創辦人暨執行長王海謙等人。