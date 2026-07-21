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三個原因星展持續看多黃金 年底目標價上看5,300美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。圖/仝澤蓉攝影
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。圖/仝澤蓉攝影

星展銀行（台灣）舉辦2026年第3季投資展望記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，持續看好黃金，星展設定年底黃金上看每盎司5,300美元價位。

陳昱嘉表示，黃金短期震盪，中長期仍看好有機會再次成為投資人避險資金去向，原因包括各國中央銀行仍將持續買進，去美元化過程中黃金是好的選項，以及投資人對貨幣貶值的擔憂；因此黃金仍是市場需要的。

儘管近期包括土耳其央行在內，部分國家央行拋售黃金，但陳昱嘉表示，未來還可以觀察他們是否又回頭買進黃金；因為根據世界黃金協會調查顯示，各國央行仍傾向增加黃金部位。

陳昱嘉表示，現在是稀缺時代，新開發的黃金礦場數量非常少，這對黃金供給面是正面的，加上央行買進，這次金價修正、籌碼洗淨之後，對黃金後續發展是比較健康的。預估2026年第3季目標價為每盎司5,000美元、第4季為每盎司5,300美元。

黃金 央行 銀行

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