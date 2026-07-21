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基金平台未成年開戶數 較去年同期成長近兩倍

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中租基金平台統計顯示，2026年上半年，父母為未成年子女申請開立投資帳戶的人數較2025年同期成長185%。7月步入暑假，18歲以下未成年帳戶占整體開戶比例達5.8%，為近三年同月最高，可見台灣家長主動替孩子進行長期投資規劃的意願正加速升溫。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）上線滿一周年，加上行政院日前公告「0-18歲兒少成長津貼」政策最快將於2027年上路，引發社會廣泛討論，不少父母開始思考，政府補助的這筆錢，該如何運用才能發揮最大效益？

蘇皓毅認為，教育金的準備如同一場與時間賽跑的馬拉松，愈早開始布局，愈能發揮複利效果。他建議家長，善用如中租基金平台等兼具信譽與數位創新實力的平台，提早為下一代建構完善的資產防護網，不必等到兒少成長津貼上路才開始行動。

蘇皓毅指出，與其被動等待政策上路，家長不如現在就提前為孩子申辦「中租基金平台」兒童帳戶並同步開通TISA，提前累積子女教育金，才能真正贏在複利的起跑點。

蘇皓毅分析，親子理財不同於一般投資，家長最常面臨「資源難以全家共享」、「多帳戶管理繁瑣」及「長期投資成本負擔」三大痛點。為此，中租基金平台兒童帳戶特別從家庭理財使用情境出發，全面優化會員制度、帳戶管理功能、投資成本進行整體規劃，打造具三大親子友善特色的基金理財兒童帳戶。

行政院 基金

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