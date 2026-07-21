渣打銀行攜手富邦證券 完成首筆金融機構永續績效連結貸款

渣打銀行今（21）日宣布日前與富邦證券完成永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan，SLL）簽約作業。此筆融資不僅是渣打銀行將永續金融服務觸角延伸至金融同業領域的首筆指標性案件，亦象徵雙方在推動國內金融市場永續轉型上的深度合作，樹立跨機構加速合作、共建永續金融生態系的新里程碑。

透過此次合作，渣打銀行的全球永續金融專業與富邦證券的環境、社會及公司治理（ESG）發展策略充分結合，雙方共同議定具挑戰性的永續績效目標（Sustainability Performance Targets，SPT），並將貸款條件與三項關鍵指標連結，包括：富邦證券將營運減碳較2020年基準年減降達35%、確保永續金融評鑑維持在前25%之列，以及綠色金融投資餘額較前一年度增加4.5%以上。此架構不僅涵蓋範疇一與範疇二的溫室氣體減量，亦展現雙方在落實責任投資上的積極作為，透過財務機制與績效表現的直接連結，將永續目標從「願景」轉化為具體的「執行力」。

富邦證券近年積極推動永續金融與企業轉型，透過責任投資、永續諮詢服務及綠色金融商品，協助企業夥伴因應氣候變遷挑戰。在營運面，富邦證券亦致力打造低碳營運模式，持續推動節能減碳措施、提升能源使用效率並逐步擴大綠電導入。此次與渣打銀行合作導入永續績效連結貸款，將減碳進程、投資組合調整及永續績效指標納入財務架構，進一步強化永續治理與責任落實。未來，富邦證券將持續深化跨機構合作，發揮金融專業引導資金流向永續發展領域，為社會創造長期穩健價值。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲則指出，渣打集團自2021年起積極推動永續金融，預期至2030年底前，累計推動永續相關融資規模將達3,000億美元。此次與富邦證券的合作，不僅展現渣打銀行「永續金融推動者」的角色，也代表在多元產業合作的基礎上，將永續金融解決方案延伸至金融同業客戶領域。朱佳玲強調，渣打銀行將持續整合融資安排、顧問服務與永續指標議定能力，協助企業將永續議題融入核心營運，在實現永續目標的同時兼顧資本運用效率，推動國內金融市場朝向更具規模效應的永續資本循環模式邁進。