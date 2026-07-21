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金融業接軌 IFRS 永續揭露 安永：永續資訊要真正納入決策與風險管理

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
金融業永續推動實務交流講座活動照片。業者提供
金融業永續推動實務交流講座活動照片。業者提供

隨著台灣逐步接軌IFRS永續揭露準則，金融機構如何將永續風險與機會、財務重大性判斷及永續經濟活動分類真正納入治理架構與日常營運，已成為推動永續金融的重要課題。安永聯合會計師事務所舉辦「金融業永續推動實務交流講座：IFRS永續揭露準則與永續經濟活動分類指引」，邀集金融業永續專業人士，共同探討準則導入、跨部門合作、資料管理及資訊揭露等實務挑戰。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲表示，金融業面臨的永續風險與機會，往往橫跨多個部門，並可能進一步影響信用風險、市場風險及整體財務表現。因此，金融機構應先釐清外部永續議題的來源、影響路徑及受影響的業務，再評估可能帶來的財務影響與管理措施，並持續檢視外部環境變化，適時將新議題納入內部討論。

曾于哲指出，企業應建立有助於投資決策的永續資訊，將永續議題與商業模式、獲利能力、風險承擔及資本配置相互連結。如果永續因素未真正納入日常管理流程，揭露內容就難以反映企業的實際管理情形。因此，企業不應只把揭露視為最終目的，而應藉由揭露要求，回頭檢視政策制度、權責分工、資料來源、覆核程序及內部控制，讓永續資訊真正成為治理與決策的重要依據。

在「接軌永續經濟活動分類指引的實務挑戰」主題中，臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長黃啓瑞說明，我國永續經濟活動認定參考指引持續發展中，並分析其與IFRS S1、IFRS S2及轉型金融的關聯。他表示，IFRS永續揭露準則著重企業揭露永續及氣候相關風險、機會與轉型資訊，而永續經濟活動分類指引則透過技術篩選標準，建立金融機構與企業辨認永續及轉型活動的共同語言，可作為投融資評估及轉型規劃的重要依據。

黃啓瑞表示，永續經濟活動分類指引可協助企業建立轉型方向及階段性目標，也能協助金融機構評估永續投融資、設計相關金融商品，進一步引導資金投入實體經濟轉型。他也介紹轉型計畫服務平台，希望協助金融業及產業導入永續經濟活動認定參考指引，透過IFRS S1、S2作為永續資金需求的溝通工具，協助金融機構支持實體經濟朝低碳永續轉型。

目前我國上市櫃公司已自2026會計年度起，依實收資本額分階段適用IFRS永續揭露準則，主管機關也提供準則指引、揭露範例、問答集及工作坊等資源，協助企業掌握永續財務資訊編製要求。

安永表示，金融業接軌IFRS永續揭露準則及永續經濟活動分類指引，不只是完成法規要求，更重要的是將永續風險與機會納入經營決策，才能提升風險管理能力、強化企業韌性，並促進AI及低碳轉型帶來的永續發展成果。

安永

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