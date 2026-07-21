星展銀陳昱嘉：第3季美元可能呈現溫和走升 金價年底上看5,300美元

星展銀行（台灣）今舉辦2026年第3季投資展望記者會，針對外匯市場和黃金的看法，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，第3季，隨著美國新總體經濟格局表現優於其他經濟體，美元可能會呈現溫和走升態勢。歐元和英鎊將表現較為落後，而紐幣是星展集團較為看好的貨幣。金價第4季上看每盎司5,300美元。

陳昱嘉表示， 針對其它市場，中東衝突引發的停滯性通膨衝擊，對歐元區的影響可能大於美國，星展集團將2026年歐元區的經濟成長預期下調至1.0%， 同時將通膨預期上調至3.1%，並認為歐洲央行（ECB）將維持謹慎和鷹派立場。

日本方面，儘管中東衝突仍帶來風險，但財政擴張、日本央行（BOJ）政策正常化、強勁薪資成長，以及半導體出口表現蓬勃，仍可望支撐日本經濟；而受惠於人工智慧帶動的電子產品和綠色科技強勁需求，亞洲的出口與GDP表現相對抵禦能源價格衝擊，韓國與台灣出口成長尤為明顯。

陳昱嘉認為，第3季歐元與英鎊可能因歐洲較易受能源價格上漲衝擊而表現落後；澳幣與紐幣則可望受惠於收益率優勢與穩健的大宗商品價格，而有較佳表現 ；日圓疲軟則可能持續更久；至於人民幣則因已接近週期高點，進一步走強的空間預料有限。

另類投資方面，星展集團仍持續看好黃金。雖然黃金近期因投機資金過度布局而短期波動加劇，但在去美元化與貨幣價值貶值風險升高等結構性因素支撐下，黃金長期前景依然穩健。星展集團預估2026年第3季目標價為每盎司5,000美元、第4季為每盎司5,300美元。