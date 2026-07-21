陳昱嘉：第3季投資組合需納入新的避險資產 Fed 今明兩年維持利率不變

星展銀行（台灣）今舉辦2026年第3季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，由於美伊戰爭、美國財政赤字惡化及能源價格維持高檔，星展集團建議投資人需做好應對結構性通膨加劇與央行立場轉趨鷹派的準備；在股市與債市的相關性上升下，傳統股六債四配置的分散效果降低，建議投資組合需納入新的避險資產，例如大宗商品或中國A股。

陳昱嘉表示，美國通膨風險依然存在，強勁的經濟數據和居高不下的通膨壓力，可能促使聯準會（FED）將聯邦基金利率維持較高水準，政策立場甚至比先前預期更為鷹派。因此，星展集團預期聯準會2026年與2027年將維持利率於3.75%不變。

在類股方面，陳昱嘉指出，美股受AI浪潮強勁的企業獲利支撐，星展仍持續看好科技類股，尤其是半導體製造與設計、網路設備及專業硬體等AI資本支出受惠者，但提醒須留意下檔風險，建議在持有AI相關部位的同時，也應布局受科技影響較小的產業。

同時，在荷莫茲海峽航運受阻、油價可能維持高檔的環境下，隨著能源安全議題回歸，加上AI相關資本支出帶動電力需求，能源類股亦可望受惠，相關機會涵蓋再生能源、傳統能源、儲能、電網與核能等領域；歐股短期面臨通膨、債券收益率與地緣政治不確定性壓力，但仍提供選擇性的超額報酬機會；日股受評價面偏高與財政風險影響，各類股表現分歧可能加劇；亞洲不含日本股市則持續受惠於AI半導體、部分房地產、網路公司、中國高科技與戰略性產業等投資機會。