投資級債單周再灌近75億元美金！資金持續回流防禦資產

針對近期債市，法人表示，美國恢復對伊朗海上封鎖並威脅發動更猛烈打擊，川普放棄對海峽過境貨物收取補償費。美國CPI月比下降，但聯準會主席重申抗通膨決心，公債殖利率持平，債券利差擴大，多數債市下跌，市政債與新興主權債跌幅較重，非投資等級債與政府債較強。

美伊不穩局勢再起，債市多數下跌。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，截至2026年7月8日止的一周（7月9日至7月15日），三大主要債市延續全數淨流入，其中投資等級債以74.2億美元居冠；其他依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入5.3億美元與1億美元，顯示資金持續回流固定收益市場。

就資金動能上，投資級債下跌，資金淨流入降溫；市場情緒冷卻，也讓風險債資金流放緩。

信用市場方面，安聯投信表示，亞馬遜宣布將再發行250億美元新債籌資，導致超大規模雲端業者債券承壓。相關債券走弱主要反映市場為參與亞馬遜此次新債發行而調整資金，提前籌措現金所造成的技術性賣壓。資金動能上，投資級債下跌，資金淨流入降溫；市場情緒冷卻，也讓風險債資金流放緩。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，儘管美國6月CPI取得2020年以來首次月比下降，核心CPI亦基本持平，顯示通膨壓力有所緩解，但地緣政治不確定性仍持續影響市場情緒。美伊情勢變動，油價再現波動。

謝佳伶表示，在油價上行可能加劇通膨疑慮之際，加上聯準會決策者對高通膨維持高度警戒，10年期美國公債殖利率逼近18個月附近高點。由於通膨降溫難掩地緣風險，在此不確定因素影響下，利率與信用市場仍相對承壓。

謝佳伶表示，儘管市場面臨諸多變數，若進一步觀察非投資等級債市場殖利率仍具吸引力，且利差持續收窄，顯示受惠於AI基礎建設持續支撐信用需求，非投資級債市場仍展現韌性。

謝佳伶表示，觀察今年以來，美國非投資等級債市場已有約300 億美元資金流向資料中心建設，以支援AI 基礎設施。大部分債券都以租給大型科技公司的資料中心作為信用支撐，由於租約穩定，因此有助降低違約風險，也提升市場需求。