中信金副董吳一揆 ：台經院見證台灣競爭力上升 發揮智庫的價值

台經院今（21）日舉辦「Not just 50, Next 50：邁向韌性生活與產業時代」50週年高峰論壇，邀集產官學研代表齊聚一堂，共同擘劃台灣下一個50年的發展方向。 本次論壇由台經院董事長吳中書與院長張建一共同主持。中信金（2891）副董事長吳一揆致詞表示，五十年來，台經院始終秉持專業、客觀、前瞻的精神，持續投入經濟、產業與政策研究，提供政府決策參考，協助企業掌握趨勢，也促進產官學界的交流合作。

在台灣歷經產業升級、全球化、金融改革，以及近年數位轉型、淨零轉型與供應鏈重組等重大變革的過程中，台經院始終站在第一線，以專業研究回應時代課題，陪伴台灣經濟一路成長，也見證台灣競爭力不斷提升。

吳一揆表示，今天非常榮幸代表中國信託集團辜仲諒董事長，受邀出席台灣經濟研究院五十週年高峰論壇，與各位共同見證台經院成立五十週年的重要里程碑。首先，謹向台經院致上最誠摯的祝賀，也向五十年來所有投入研究、政策分析與產業服務的歷任董事長、院長、研究人員及同仁，表達最崇高的敬意。

五十年前，台灣正處於經濟快速起飛的關鍵時刻。台泥（1101）辜振甫董事長與中信金控辜濓松董事長，以前瞻的眼光共同創立台灣經濟研究院，希望建立一個立足民間、獨立客觀、兼具學術深度與政策影響力的專業智庫。這份初心，不僅奠定了台經院的發展基礎，也為台灣經濟政策研究建立了重要典範。

吳一揆指出，一個國家的競爭力，不僅來自企業的創新與政府的治理，更需要具有獨立思考能力的智庫，持續提出前瞻性的研究與政策建言。智庫的價值，不只是分析今天，更重要的是洞察明天；不只是提出問題，更要協助社會找到解方。唯有結合政府、產業與學術界的智慧，才能形成推動國家持續進步的重要力量。

吳一揆強調，全球局勢快速變動，人工智慧、數位科技、能源轉型、地緣政治及供應鏈重組，正重新塑造世界經濟版圖。台灣正站在新的發展節點，面對挑戰，也擁有難得的歷史機遇。越是在充滿變局的時代，越需要像台經院這樣具有公信力與前瞻視野的智庫，持續提供專業分析，凝聚社會共識，協助政府與產業掌握方向，提升國家整體競爭力。