元大金、台新新光金除息 但雙雙陷入貼息窘境

台股21日反彈千點，但元大金（2885）、台新新光金（2887）除息日沒有跟上反彈行情，反而雙雙陷入貼息，元大金盤中下跌約1%，台新新光金小跌。元大金今除息現金股利1.8元，台新新光金除息現金股利1元，股票股利0.1元，等同每一千股配發10股。

元大金昨收62.9元，除息參考價為61.1元，今股價以60.5元開低，一度漲至61.2元，盤中下跌約1%。台新新光金昨收35.15元，除息參考價為33.8元，今以34元略高於參考價開出，一度漲至34.2元，盤中小跌0.6%。兩大金控除權息日都暫時陷入貼息。

金控股今年上半年大賺4408.7億元，為歷史同期新高，年增率更達101%，獲利翻倍。以金控上半年獲利EPS來看，第一名為富邦金（2881），每股賺6.67元；國泰金（2882）4.95元居次；第三名為元大金（2885），EPS 2.74元，第四名中信金（2891）每股賺1.96元；台新新光金以1.71元排在第五。

元大金6月稅後純益75.1億元，創歷史新高，年增14.7%；累計上半年稅後純益365.7億元，年增125%，EPS 2.74元。受惠台股交易動能熱絡、日均成交量續創新高，帶動經紀手續費、承銷及自營業務同步成長，元大證券累計上半年稅後純益245.2億元，年增155.8%，占元大金整體獲利近七成。

台新新光金6月稅後純益89.6億元，年增144%；累計上半年稅後純益438.3億元，年增329%，EPS為1.71元，續創歷史新高。旗下台新銀行、新光銀行及台新證券累計獲利均創同期新高，其中台新銀行受惠淨利差擴大及財管收入成長，台新證券則因證券市場交易熱絡、自營投資收益提升，帶動整體獲利續揚。