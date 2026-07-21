央行示警比特幣 ATM 成詐騙溫床 美國受害損失暴增、長者成高風險族群

中央銀行今（21）日在臉書發布「金融新知來報報：美國的比特幣ATM，怎麼淪為詐騙工具？」專文，提醒民眾近年美國街頭大量設置的加密通貨ATM（俗稱比特幣ATM），因具備快速兌換比特幣等加密資產的便利性，卻也成為詐騙集團的新工具。央行引述美國官方統計指出，比特幣ATM相關詐騙案件近年快速攀升，受害金額屢創新高，尤其高齡族群更是主要受害對象。

央行說明，比特幣ATM的操作方式相當簡單，民眾只要投入現金或使用金融卡，即可快速購買比特幣等加密通貨。不過，與一般銀行轉帳不同，一旦加密貨幣交易完成，通常無法撤銷，資金也極難追回，因此容易遭詐騙集團利用。

根據美國聯邦貿易委員會（FTC）統計，自2020年以來，比特幣ATM詐騙案件通報損失已增加近10倍，2023年受害金額超過1.1億美元；2024年上半年通報損失已突破6,500萬美元，單筆受害金額中位數約1萬美元，其中60歲以上民眾遭詐騙的風險明顯高於年輕族群。

此外，美國聯邦調查局（FBI）資料也顯示，2025年共接獲超過1.34萬件加密通貨ATM詐騙案件，受害金額高達3.88億美元，較前一年暴增58%，超過半數受害者年齡在50歲以上，顯示相關詐騙問題持續惡化。

央行指出，常見詐騙手法包括冒充政府機關、警方、銀行或客服人員，謊稱民眾涉及刑案、帳戶異常、需要繳納保證金或解除凍結等理由，要求受害人前往比特幣ATM存入現金，再將購得的比特幣轉至指定電子錢包。由於加密貨幣交易具不可逆特性，受害人往往發現受騙時已難以追回資金。

面對案件快速增加，美國各州政府除積極追查犯罪所得外，也同步強化監管措施，包括要求設置比特幣ATM的業者張貼醒目的防詐警語，提醒民眾「政府機關或銀行絕不會要求透過比特幣ATM匯款」，藉此降低受騙風險。部分州政府及社會輿論也開始討論是否限制甚至禁止部分加密通貨ATM的設置，以防堵詐騙蔓延。

除了提醒詐騙風險外，央行也藉此介紹加密資產的資訊安全議題。隨著量子電腦技術持續發展，外界關注未來是否可能破解現有加密貨幣的加密機制。不過，央行表示，目前加密通貨仍未面臨立即遭破解的風險。

央行指出，因應量子運算快速進步，全球科技業已積極投入「後量子密碼學」（Post-Quantum Cryptography）研究，希望在量子電腦具備破解現行密碼技術能力、也就是所謂的「Q-Day」來臨前，完成新一代加密技術部署，以維持數位金融及加密資產交易的安全性。央行也提醒，民眾若接獲要求透過比特幣ATM或加密貨幣轉帳的指示，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。