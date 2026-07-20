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一粒稻米串起永續 新光保全、新光人壽慈善基金會接力守護土地與海洋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
稻聚永續生態圈合作夥伴。農業部永續利用司黃新達司長(右六)、農業部永續利用司杜啟華科長(右一)、農業部花蓮區花蓮農改場宣大平副場長(左五)、新光保全人資長劉佩玉(左四)、新光保全鄒國民資深協理(左六)。圖／新光保全提供
稻聚永續生態圈合作夥伴。農業部永續利用司黃新達司長(右六)、農業部永續利用司杜啟華科長(右一)、農業部花蓮區花蓮農改場宣大平副場長(左五)、新光保全人資長劉佩玉(左四)、新光保全鄒國民資深協理(左六)。圖／新光保全提供

農業部見證下，新光保全與新光人壽慈善基金會攜手推動永續循環行動，串聯多年來在土地與海洋的投入，從有機稻米種植、公益捐贈到農業剩餘資材再利用，進一步延伸至珊瑚復育與海洋保育，讓一粒稻米的價值從土地延伸到海洋。

新光保全長期推動「青出宜蘭」青農返鄉計畫，陪伴青年投入有機農業，以友善耕作方式種植有機稻米，收成後將有機白米分享給全台弱勢家庭，兼顧土地永續與公益關懷。同時攜手農業部花蓮區農業改良場、連橫生技及野野有限公司等夥伴，推動農田生物多樣性、循環經濟、生態調查及生物炭回歸農田，打造更友善的農業環境。

新光人壽慈善基金會則將稻米收成後留下的稻殼等農業剩餘資材，經國立臺灣海洋大學評估生物炭應用可行性後，結合光泰環能股份有限公司依循國際標準製成生物炭（Biochar），應用於珊瑚復育磚，增加自然碳匯，協助海洋生態復育。

基金會近年除持續推動全台淨海行動，也與BlueTrend藍色脈動合作開發珊瑚觀察教案，響應聯合國「國際永續及韌性旅遊年」，推動珊瑚觀察員培訓計畫。前往澎湖潛水的民眾可學習珊瑚保育知識，並協助記錄珊瑚健康、生長情形及周邊生態，觀測資料將由國立高雄科技大學漁業科技與管理系分析，建立長期監測資料，作為珊瑚復育及海洋保育的重要依據。

新光保全表示，此次合作最大的特色，在於將農業剩餘資材循環再利用，串聯土地、海洋、材料科技與生物多樣性等不同領域，打造完整的永續循環模式。未來雙方將持續結合企業、政府、學界及民間夥伴，深化土地與海洋保育合作，讓一粒稻米從照顧土地、關懷弱勢，到守護海洋，發揮更大的永續影響力。

珊瑚 農業部 稻米

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