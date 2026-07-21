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台幣逆轉秀 終止連四黑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台幣匯價昨（20）日在外資匯出力道降溫，加上中央銀行進場調節，以及花旗銀行匯入助攻，上演戲劇性逆轉行情。

匯價上午一度重挫逾1角，最低觸及32.436元，午後由貶翻升，終場收在32.248元、升值4分，終止連四黑，總成交量仍達33.99億美元。

外資昨賣超台股金額大幅收斂至60.8億元，相較上周五高達1,883億元的賣超規模明顯縮小。匯銀人士指出，新台幣昨早盤仍持續反映外資賣股後的匯出需求，加上國際地緣政治風險升高，油款避險買匯需求依舊強勁，帶動美元買盤湧現，新台幣一度重貶逾1角。

不過，午後盤勢出現明顯轉折。市場傳出花旗銀行匯入資金，加上中央銀行尾盤進場調節，新台幣由貶翻升，最終站穩32.2元價位，顯示外資匯出動能已降溫。

匯銀人士分析，市場資金流向出現分化。首先，油款買盤仍是推升美元的重要力量，近期因國際戰事及避險情緒升溫，相關需求多集中在早盤一次性大額買匯，成為新台幣盤初走弱的主因之一。

另一方面，出口商操作策略也與先前不同，近期操作轉為「惜售」，不再一次性大量掛單，而改採少量、多次、分散價位方式出售美元，反映企業可能因美元資本支出需求仍高，減少美元供給。

匯銀人士認為，目前匯市多空力量仍處於拉鋸，新台幣短線大致維持在32.2元至32.4元區間整理。若要突破現有盤整格局，後續仍須觀察中央銀行調節態度，以及外資是否出現新一波大額匯入或匯出。

外資 台幣 中央銀行

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