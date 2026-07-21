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外幣放款動能 長線未熄火

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

外幣放款踩煞車了嗎？據央行統計，5月國銀外幣放款單月減少221億元，但年增率仍達六成，前五月新增2,158億元續寫同期新高。銀行圈指出，短線回檔多與資金調度及到期還款有關，長線需求仍未熄火。

據統計，5月底國銀外幣放款餘額8,412.5億元，已連續四個月年增率維持六成以上高成長。累計前五月新增2,158億元，仍是史上同期最大，並已達去年全年新增1,464億元的1.47倍。

若後續動能延續，全年新增外幣放款仍有機會挑戰5,000億元大關。銀行圈認為，5月單月轉減，不代表企業外幣融資需求反轉，而是部分客戶短期資金調度、借款到期還款，使餘額出現高檔整理。

若排除匯率因素，5月底外幣放款約268億美元，月減4.7億美元，也反映5月確有部分美元借款回收。不過，從年增率及累計新增量來看，外幣放款仍處於近年少見的高成長區間。

產業面來看，AI、半導體及資通訊供應鏈仍是主要支撐。受惠全球AI基礎建設投資擴張、先進製程需求維持高檔，相關企業營運周轉、備貨及設備投資需求仍強。

不過，5月更值得注意的是，外幣放款動能正從AI擴散到海外投資。銀行圈指出，隨供應鏈重組延續，台商赴美投資、新南向布局及海外產能擴充，將成為外幣放款另一股中長期成長來源。

國銀 央行

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