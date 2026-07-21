張兆順兼國票董座 總座甘美珠

國票金控（2889）旗下子公司國際票券人事重大異動。國票金控昨（20）日代子公司國際票券公告最新高層人事案，董事會決議由國票金控董事長張兆順兼任國際票券董事長，原董事長魏啟林卸任，即日生效；同時，原總經理徐啟誠因申請退休離任，董事會通過由現任董事甘美珠為新任總經理，其中，甘美珠將先代理總經理職務，待主管機關核准後正式生效。

國票金控董事過去因為有耐斯集團、人旺集團、台鋼和公股等多方勢力，為整合金控經營團隊多有紛擾，今年5月29日順利完成第九屆董事會改選，經營團隊大換血，在各方勢力角逐之下，最終由公股出面整合經營團隊，而這波經營團隊布局，也影響到旗下子公司國際票券的高層人事案。

此次國際票券高層核心異動，是由現任國票金董座張兆順兼任國際票券董事長，其過去曾擔任兆豐金控、第一金控董事長等，擁有豐富的公股金融管理經驗；新任總經理甘美珠則為第一金控與第一銀行副總經理，透過兩位資深金融戰將的實務經驗與專業背景，帶領國際票券在新的經營團隊布局下持續穩健發展，開創新局。

國票金控表示，為了因應新團隊的全新人事布局，原董事長魏啟林順勢退休，讓新團隊發揮，目前魏啟林在整個國票金控集團內已無擔任任何職務，包含國際票券的原總經理徐啟誠在內，同樣於此波人事調整後，在金控集團內沒有其他職務，完成階段性任務。

國票金控上半年受惠於資本市場交投熱絡及股債部位操作，整體獲利表現亮眼，核心子公司、票券及證券持續挹注穩定的收益，今年6月份自結稅後純益7億7,245萬元，累計上半年稅後純益27.8億元，年增率約323.5％，年化ROE 11.87%，每股純益（EPS）0.77元。