南山推熱傷害微型保單

為提升脆弱族群因應高溫風險的能力，在金管會及環境部的指導與支持下，南山人壽於今年7月開辦全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險（GMHM）」，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障。

被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取1萬元熱傷害住院關懷保險金，協助減輕醫療及照護所衍生的經濟負擔，提升脆弱族群因應極端高溫的氣候韌性。

環境部昨（20）日舉行「高溫關懷不漏接」起跑記者會，環境部長彭啓明、金管會主委彭金隆、台南市副秘書長殷世熙、南山人壽董事長尹崇堯及總經理范文偉等多位貴賓共同出席。面對日益嚴峻的氣候議題，尹崇堯指出，氣候變遷正擴大社會的健康不平等，資源最少、承擔能力最低的弱勢族群，往往站在氣候衝擊的最前線。談氣候變遷不能只談減碳，保險業更應站在「氣候正義」的立場，提供實質的調適防護。

作為永續健康領航者，南山人壽長期關注氣候變遷對健康的影響，持續以多面向的策略與行動，協助台灣脆弱族群提升面對氣候變遷的韌性，並於2025年加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」，透過與政府、學研及社福單位合作，共同針對弱勢對象研議高溫風險管理、健康促進及建構專屬的社會支持網。

南山人壽響應金管會普惠金融政策，推動微型保險守護弱勢族群，自2014年迄今，累計捐款逾1.4億元，協助逾66萬人次弱勢民眾擁有基本的意外險保障。為擴大守護範圍，繼今年4月推出業界首張「團體微型首次罹患癌症健康保險」，有鑑於經濟弱勢族群往往是高溫衝擊下最需要支持的一群，南山人壽發揮保險核心職能，開發全國首創「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」，於今年5月28日獲金管會核准試辦，自7月1日起開辦，試辦期間一年，由南山人壽慈善基金會擔任要保人。