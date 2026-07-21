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臺銀、土銀 上半年大賺

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國營銀行上半年獲利出爐，臺銀稅後純益152.4億元，較上年同期成長34.7%；主要獲利來源為利息淨收益及投資淨利益。土銀稅後純益86.9億元，續創歷史新高。

對於獲利續創歷史新高的主要動能，土銀表示，身為不動產專業銀行，除持續鞏固不動產貸款核心業務，為加強全行授信結構均衡化，持續聚焦於中小企業放款量，除推展一般企金業務，並持續配合政府政策辦理各項專案貸款，以提升中小企業授信占比，另積極爭取聯貸業務，導入ESG永續金融，提供永續連結貸款、太陽光電發電設備貸款等綠色融資，以協助扶植相關產業發展，透過多角化經營提升利息收入與手續費收益。

臺銀上半年稅前盈餘176億元，較上年同期增加36億元或25.7%；稅後純益152.4億元，較上年同期稅後純益113億元，增加39.3億元或34.7%；獲利僅次於2024年同期的167.4億元。主要獲利來源為利息淨收益及投資淨利益。

土銀指出，今年前六月主要獲利投資策略在股票操作方面，台股在AI與半導體供應鏈的帶動下表現亮眼，投資策略聚焦實質獲利能力強且具備技術世代交替優勢的個股，並持續視市場狀況機動調整部位，整體收益表現穩健成長。債券操作採多元資產配置策略，將適時加碼債券投資，並挑選信評等級優良債券。

票券及銀行業利息收入操作方面，在考量流動性、安全性及收益性下，除申購央行可轉讓定期存單及短期商業本票，在可承作額度內，依資金狀況標購免保證商票本票及申購同業可轉讓定存單，以提高收益率，之後仍持續視資金狀況及市場利率走勢配置收益性較佳投資商品。

此外，外匯操作則專注全球總體經濟情勢及主要央行利率政策變化，審慎配置各幣別部位並掌握拋補時機賺取價差收益；另亦掌握市場特定突發事件致市場大幅波動時，積極進場操作，創造超額收益。

土銀 臺銀 中小企業

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