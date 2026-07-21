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旅遊不便險理賠從寬認定 產險公會一個月內修訂爭議條款

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
為減少理賠爭議、保障保戶權益，產險公邀集會員公司研議並取得共識，針對旅程末段因保險事故滯留海外所涉及的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，並溯及適用今年4月1日新版保單生效後的案件。聯合報系資料照
為減少理賠爭議、保障保戶權益，產險公邀集會員公司研議並取得共識，針對旅程末段因保險事故滯留海外所涉及的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，並溯及適用今年4月1日新版保單生效後的案件。聯合報系資料照

當颱風來襲，國際航班大規模取消，民眾返台行程受阻，被迫滯留海外數日，引發新版海外旅遊不便險「旅程更改」理賠標準的討論。目前整體產險業都將依此從寬認定，多人共同支付住宿費也可按入住人數分攤計算，產險公會並將於一個月內針對旅遊不便險的爭議進行條款修訂，並報向金管會。

為減少理賠爭議、保障保戶權益，產險公邀集會員公司研議並取得共識，針對旅程末段因保險事故滯留海外所涉及的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，並溯及適用今年4月1日新版保單生效後的案件。

富邦產險表示，過去實務上，許多保戶因返台途中遭遇航班取消，被迫延長停留海外，卻無法提出旅程開始前預訂住宿的證明，導致每日理賠金額僅能依交通及住宿合計2,000元計算。為讓保險更能發揮分散風險功能，並降低理賠爭議，富邦將率先採取「有利於保戶」的從寬認定方式，以原訂返台前最後一天住宿費作為理賠基準，再增加20%作為每日住宿理賠上限。

舉例而言，若保戶原訂返台前最後一晚住宿費為4,000元，且為單人入住，滯留期間每日住宿理賠上限即可提高至4,800元；若住宿費為多人共同支付，則按入住人數比例分攤計算。至於全程沒有任何住宿費用證明者，仍維持每日最高2,000元的理賠上限。

產險公會表示，2026年4月1日甫實施之個人海外旅遊不便保險，其中有關旅程更改保險第24條承保範圍之約定，考量保險消費者實際需求，擴大保障及給付原則，滿足多數消費者期待。

新光產險（2850）表示，新版條款仍遵循損害填補原則，保戶若已獲得航空公司、旅館或旅行社退款或等值補償，理賠時仍須扣除相關金額，最高給付也不得超過原預定交通或住宿費加計20%的額度。

此外，現行條款仍採「預繳」舊述語，存在模糊地帶，業者和公會將進一步修訂旅遊不便險「第24條」，以避免爭議與誤解。 預計一個月內向主管機關報送修訂，待審查核定後對外公布生效日期。 修訂目標是讓讓民眾一目了然各情境下的賠付規則。

富邦

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