國銀外幣存款首破16兆！前五月爆增近9,000億元 要拚第七個破兆年

國銀外幣存款首度衝破16兆元大關。據金管會統計，5月底餘額16兆2,664億元、續寫史上新高，月增3,142億元，前五月新增8,797億元，單月及累計增額均寫史上同期新高；全年新增破兆有望，更有機會挑戰史上高峰。

這波成長不只是單月爆量，而是動能明顯加速。5月底外幣存款年增15.4%，寫近三年半新高；前五月新增8,797億元，已達2022年全年史上高峰1兆7,584億元的50%。

若拉長20年觀察，過去僅六個年度外幣存款新增突破兆元，今年有望成為第七個破兆年度。

更關鍵的是，這波成長不是匯率灌水。5月新台幣對美元升值，美元匯率從4月底31.65元貶值到5月底31.384元，理論上會壓低外幣存款換算後的台幣餘額，但外幣存款仍逆勢大增。

若以美元原幣計算，5月底外幣存款達5,183億美元，單月暴增143億美元，寫史上最大增量，顯示企業貨款與海外資金正加速回流。

金管會指出，5月外幣存款大增，主因來自法人貨款、貨運與貿易收入入帳，加上收回國外投資款及企業海外資金調度，共同推升外幣存款水位。

金融圈分析，5月美元資金加速回流有三大因素。首先，地緣政治不確定性仍高，企業避險需求升溫，帶動美元部位增加。

其次，AI應用需求帶動台灣出口暢旺，電子零組件及資通訊產業貨款回流，持續挹注外幣活存水位。部分法人客戶也將帳上資金轉作定存，進一步推升外幣存款規模。

第三，通膨壓力仍在，美國聯準會降息預期降溫，美元利率維持相對高檔，也提高企業及客戶配置美元資產的意願。

展望第3季，金融圈預期，美元利率仍具吸引力，加上客戶外幣資產配置需求，外幣存款規模可望維持高檔。不過，上半年基期已墊高，後續仍須觀察美國利率決策、匯率及企業資金調度節奏，成長動能可能較上半年趨於溫和。

銀行主管指出，外幣存款對銀行不只是規模排名，更牽動收益與客群經營。首先，台美利差仍在，銀行可透過換匯交易（Swap）賺取投資收益。

其次，可從外幣存款戶中挖掘財管大戶，擴大財富管理商機；第三，外幣資產池愈大，資金成本愈低，也有助提升淨利差。

據統計顯示，5月外幣存款「兆元俱樂部」前六大排名與4月相同。中信銀以1兆7,155億元穩居龍頭，月增385億元、增額居前六大之冠，並已連續四年稱霸。

北富銀以1兆3,008億元排名第二，其後依序為兆豐銀1兆2,811億元、臺銀1兆2,570億元、玉山銀1兆2,486億元及第一銀行1兆2,009億元。

值得注意的是，玉山銀與臺銀僅差84億元，第四、第五名隨時可能再洗牌。