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亞資培育到金融職涯探索 金研院攜手16家銀行布局金融人才生態圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融研訓院響應國家「亞洲資產管理中心」政策，與各大專院校合作，培養資產管理人才，於7月20日上午再度舉辦「亞資新星校園日」，邀請完成六大專業主題培訓的大專院校學生代表隊，參與亞資新星創新策略提案競賽，內容聚焦於私人銀行、OBU發展策略以及家族辦公室三大領域法遵與風控等面向；下午則接續舉辦「金融職涯探索見面會」集結各銀行與對金融職涯有興趣的學生面對面直接交流，擴展金融服務業人才庫。

配合大專院校學期結束，金融研訓院於今年暑期擴大舉辦「金融人才媒合暨職涯探索日」，除邀請臺灣大學、輔仁大學、中原大學、中正大學及成功大學等各校代表團隊，針對跨境資金監測、行為財務學於洗錢預警之應用、內部治理與信託架構等相關議題進行提案競賽，並邀請星展、國泰世華及華南等銀行之高階主管擔任評審，提供具實務洞察的專業講評與回饋。

台灣金融研訓院院長高一誠表示，從本學年與各校合作近100小時的課程，到20日的金融職涯探索活動，成功串聯起學界教授、業界專家與優秀學子，落實政府的學用合一與金融培育政策，建構出「亞資人才生態圈」，持續為金融服務業厚實未來的發展基石。高一誠更透露，由於亞資實務課程相當受師生歡迎，在現有各校的合作基礎下，政治大學與逢甲大學也將於下學年加入此課程合作計畫。

金融研訓院同時廣邀各大專院校應屆畢業生以及對金融業有興趣之民眾參加金融業職涯探索。現場計有16家金融機構參與，包括元大銀、中信銀、玉山銀、台中銀、台新銀、永豐銀、合庫銀、兆豐銀、安泰銀、花旗銀、星展銀、第一銀、國泰世華、華南銀、滙豐銀、彰化銀等公、民營及外商銀行，而報名參加人數超過300名。透過現場的互動交流，讓學生與民眾了解各銀行企業文化及徵才需求，並提供適性適職之AI評測工具，探索自我興趣與所需職能，以提前接軌金融職場。

高一誠進一步解釋，目前各產業普遍面臨人才不足的問題，台灣金融研訓院作為金融人才培育的重要機構，除了提供全方位的在職訓練與進修課程，近年來更深入大專院校，以業界的實務師資與學校的學術訓練進行互補合作，並攜手各金融機構舉辦職涯探索與媒合活動，期待為國內金融人才短缺提供創新的解決方案。高一誠強調，透過更深更廣的課程接觸，從學校端擴增金融人才庫，讓各校學生與金融機構產生最適媒合，是本次活動的最主要目的。

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