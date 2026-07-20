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國銀5月底外幣存款餘額達16.2兆元 續創新高

中央社／ 台北20日電

金管會統計顯示，本國銀行截至5月底外幣存款餘額達新台幣16兆2664億元，續創歷史新高，月增3142億元。至於國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，並續由中信銀行以1.71兆元居冠。

金管會表示，截至5月底，本國銀行外幣存款餘額為16兆2664億元，續創歷史新高，月增3142億元，主因法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、收回國外投資款、資金調度需要等因素影響。

如果剔除匯率因素，直接用5月底美元匯率31.384換算，5月底外幣存款為5183億美元，較4月底增加143億美元。

根據金管會資料，今年5月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀行1.71兆元、台北富邦銀行1.3兆元、兆豐銀行1.28兆元、台灣銀行1.25兆元、玉山銀行1.24兆元與第一銀行1.2兆元。

國銀 匯率 中信銀行 金管會

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