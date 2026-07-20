2026金融業後量子密碼遷移論壇 從數位信任到金融基礎架構

財團法人資訊工業策進會（資策會）將攜手政治大學資訊安全科技研究中心於8月13日舉辦「2026金融業後量子密碼遷移論壇」，協助金融機構掌握後量子密碼遷移策略。

金融服務高度仰賴加密技術守護交易安全與數位信任，隨著量子運算技術快速發展，現行加密機制未來可能面臨新的資安挑戰。

隨著金融監督管理委員會日前發布的「金融業後量子密碼遷移參考指引」，提出建立治理機制、盤點密碼技術資產、提升加密敏捷性及強化供應鏈管理等重點方向，為金融業推動後量子密碼遷移提供重要參考。

緣此，資策會延續指引方向，邀集主管機關、金融機構、產業及學研專家共同交流，協助金融業掌握國際發展趨勢、釐清遷移規劃重點與實務挑戰，加速後量子密碼遷移從政策指引走向實際落地。

資策會指出，本次論壇將聚焦金融業後量子密碼遷移的關鍵課題，邀請主管機關、金融機構、學研單位及資安產業專家，分享量子風險治理、國際發展趨勢、密碼資產盤點及PQC導入等實務經驗，協助金融機構了解如何盤點既有系統、評估遷移優先順序，並掌握後量子密碼導入的關鍵策略，加速推動遷移規劃。

此外，由政治大學資訊安全科技研究中心左瑞麟特聘教授主持針對後量子密碼遷移挑戰及機會，並邀請金融監督管理委員會林裕泰處長、國立臺灣大學陳君明助理教授、普鴻資訊官哲弘資深副總經理及台灣星展銀行資訊安全部李嘉銘部主管蒞臨與談，針對後量子在金融領域的政策推動、技術發展、產業解決方案及金融機構導入經驗等角度，交流後量子密碼遷移過程中的挑戰、機會與後續推動方向。

資策會8月13日於政治大學公企中心舉辦「2026金融業後量子密碼遷移論壇」，除了促進金融機構、資安業者與學研單位之間的交流合作，也提供金融產業能預先針對密碼資產盤點、風險評估、供應鏈溝通與遷移規劃，逐步建立具備量子韌性的金融資安防護架構。

資策會表示，即日起開放報名，歡迎金融機構、資安及資訊人員，以及關注後量子密碼發展的產官學研人士踴躍參與。活動詳情及報名資訊請參閱活動網站。