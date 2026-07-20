快訊

英國首相換人 工黨黨魁柏能上台

從野村證券殺進夜總會！紅牌女公關擁逾2千萬 投資術曝光：賺到1億就引退

藍小雞毒油案絕食第二天！ 蔣萬安、李四川到場慰問號召民眾上凱道

聽新聞
0:00 / 0:00

2026金融業後量子密碼遷移論壇 從數位信任到金融基礎架構

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
2026金融業後量子密碼遷移論壇活動。圖／資策會提供
2026金融業後量子密碼遷移論壇活動。圖／資策會提供

財團法人資訊工業策進會（資策會）將攜手政治大學資訊安全科技研究中心於8月13日舉辦「2026金融業後量子密碼遷移論壇」，協助金融機構掌握後量子密碼遷移策略。

金融服務高度仰賴加密技術守護交易安全與數位信任，隨著量子運算技術快速發展，現行加密機制未來可能面臨新的資安挑戰。

隨著金融監督管理委員會日前發布的「金融業後量子密碼遷移參考指引」，提出建立治理機制、盤點密碼技術資產、提升加密敏捷性及強化供應鏈管理等重點方向，為金融業推動後量子密碼遷移提供重要參考。

緣此，資策會延續指引方向，邀集主管機關、金融機構、產業及學研專家共同交流，協助金融業掌握國際發展趨勢、釐清遷移規劃重點與實務挑戰，加速後量子密碼遷移從政策指引走向實際落地。

資策會指出，本次論壇將聚焦金融業後量子密碼遷移的關鍵課題，邀請主管機關、金融機構、學研單位及資安產業專家，分享量子風險治理、國際發展趨勢、密碼資產盤點及PQC導入等實務經驗，協助金融機構了解如何盤點既有系統、評估遷移優先順序，並掌握後量子密碼導入的關鍵策略，加速推動遷移規劃。

此外，由政治大學資訊安全科技研究中心左瑞麟特聘教授主持針對後量子密碼遷移挑戰及機會，並邀請金融監督管理委員會林裕泰處長、國立臺灣大學陳君明助理教授、普鴻資訊官哲弘資深副總經理及台灣星展銀行資訊安全部李嘉銘部主管蒞臨與談，針對後量子在金融領域的政策推動、技術發展、產業解決方案及金融機構導入經驗等角度，交流後量子密碼遷移過程中的挑戰、機會與後續推動方向。

資策會8月13日於政治大學公企中心舉辦「2026金融業後量子密碼遷移論壇」，除了促進金融機構、資安業者與學研單位之間的交流合作，也提供金融產業能預先針對密碼資產盤點、風險評估、供應鏈溝通與遷移規劃，逐步建立具備量子韌性的金融資安防護架構。

資策會表示，即日起開放報名，歡迎金融機構、資安及資訊人員，以及關注後量子密碼發展的產官學研人士踴躍參與。活動詳情及報名資訊請參閱活動網站。

金融業 資安 供應鏈

延伸閱讀

中原量子資訊中心攜手鴻海台大 辦高中量子學習營為下個世代培育人才

AI agent影響軟硬體 工業資安築起護城河

培養「負責任使用AI」關鍵能力 20所大專校院推動AI法律通識教育計畫

2026國際生命科學．智慧產權．品牌金融高峰論壇

相關新聞

搶搭青安2.0末班車 6月受理戶數增加347戶、撥貸大增逾千戶

新青安2.0倒數計時，統計6月受理戶數增加347戶，撥貸戶數更大增逾一千戶；金額顯著回升至373億元、月增31.8%。公股銀觀察應是搶貸潮所致，由於8月1日條件更限縮的青安3.0上路將排除約10%的人，7月底以前申請都可適用舊規定，估計本月案量仍會上升。

出口商拋匯、外資賣超驟減 新台幣升4分終止連4貶

台股今天因去槓桿效應蔓延，震盪收黑，不過新台幣匯率上演戲劇性反轉，早盤大跌逾1.4角，摜破32.4元價位，午後跌幅逐步收...

ESG走向自然資本治理 遠雄人壽以「守護億隻鴞」布局企業永續競爭力

「減碳」不再是企業ESG的唯一課題。隨著自然資本與生物多樣性議題升溫，企業如何管理土地利用、棲地破壞與物種流失所帶來的風險，正成為下一階段永續治理的重要關鍵。對金融保險業而言，風險管理不應只發生在事故之後，更需要向前延伸至風險形成之前。遠雄人壽自2021年起推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，攜手國立屏東科技大學、台灣猛禽研究會及在地夥伴，透過農地生態系統保育，回應企業面對自然資本風險的新挑戰。

2026金融業後量子密碼遷移論壇 從數位信任到金融基礎架構

財團法人資訊工業策進會（資策會）將攜手政治大學資訊安全科技研究中心於8月13日舉辦「2026金融業後量子密碼遷移論壇」，協助金融機構掌握後量子密碼遷移策略。

全國首個氣候調適微型保險起跑 環境部攜手各界強化弱勢長者高溫防護

環境部20日偕金融監督管理委員會、衛生福利部社會及家庭署、臺南市政府及南山人壽保險股份有限公司共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑，串聯「政府高溫預警」、「社福關懷行動」、「企業保險保障」機制，強化弱勢長者面對極端高溫的防護。

元大槓桿交易商推美股交易新選擇 跳脫傳統複委託

美股CFD交易門檻再降低、商品選擇再擴大。元大期貨（6023）槓桿交易商即日起全面取消美股CFD最低手續費限制，並同步新增50檔美股CFD標的，涵蓋AI基礎建設、能源電力、航太國防、貴金屬ETF、產業型ETF及熱門平台企業等多元主題，協助交易人以更具彈性的方式參與美股市場行情。隨著全球美股交易熱度持續升溫，科技題材由AI運算擴散至資料中心、雲端服務、電力需求與半導體供應鏈，加上利率政策、通膨預期與地緣政治變數持續牽動市場情緒，交易人對小額分批布局、資金效率與多空操作工具的需求同步提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。