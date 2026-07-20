搶搭青安2.0末班車 6月受理戶數增加347戶、撥貸大增逾千戶

新青安2.0倒數計時，統計6月受理戶數增加347戶，撥貸戶數更大增逾一千戶；金額顯著回升至373億元、月增31.8%。公股銀觀察應是搶貸潮所致，由於8月1日條件更限縮的青安3.0上路將排除約10%的人，7月底以前申請都可適用舊規定，估計本月案量仍會上升。

根據財政部最新統計，6月份八大公股銀共受理新青安4,718戶、金額為356億元，受理較5月增加347戶；撥貸戶數則為4,552戶、金額373億元，撥貸戶數大增逾一千戶，金額增加90億元、增幅31.8%。

公股銀主管指出，青安2.0本月底屆期，雖然不至於爆量，但觀察6、7月仍有搭末班車的搶貸潮，民眾申請案件會在近二月趕快申請，尤其不符合青安3.0資格者一定會趕在7月31日以前送件適用2.0舊規定，且規定2.0最後撥款日為10月底，因此這三個月過渡期隨時可撤件，另外倘符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒）得提供證明文件，在撥款前向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案。