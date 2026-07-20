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全國首個氣候調適微型保險起跑 環境部攜手各界強化弱勢長者高溫防護

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部20日偕金融監督管理委員會、衛生福利部社會及家庭署、臺南市政府及南山人壽保險股份有限公司共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」。環境部／提供
環境部20日偕金融監督管理委員會、衛生福利部社會及家庭署、臺南市政府及南山人壽保險股份有限公司共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」。環境部／提供

環境部20日偕金融監督管理委員會、衛生福利部社會及家庭署、臺南市政府及南山人壽保險股份有限公司共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑，串聯「政府高溫預警」、「社福關懷行動」、「企業保險保障」機制，強化弱勢長者面對極端高溫的防護。

環境部長彭啓明表示，近年極端高溫已成為全球重要健康風險，臺灣每年因熱傷害就醫超過3,000人次，長者更是高風險族群。環境部已整合全臺逾9,600處涼適點，並與臺南市合作建置AI室內溫度預測模型，結合IoT感測與中央氣象署預報，提前預測長者家中高溫風險，啟動分級關懷機制。

金管會主任委員彭金隆表示，極端高溫已成為氣候調適的重要課題，本次試辦結合金融創新與普惠金融，展現保險業支持氣候調適的新模式，未來將與環境部持續密切合作，鼓勵金融業投入推動多元的氣候調適金融相關商品與服務。

南山人壽董事長尹崇堯表示，弱勢族群最容易受到高溫衝擊，希望透過微型保險提供基本保障，並結合醫療及社工資源，讓民眾獲得更完整的照護。

臺南市政府副秘書長殷世熙表示，臺南市將高溫調適列為市政重點，透過環境部CoolMap平台以LINE BOT通知啟動三級分級關懷機制，依室內預測溫度啟動監測、電話關懷及到宅訪視，引導長者前往鄰近涼適點避暑。自6月24日試辦以來，已啟動高溫關懷4次、累計服務166人次，獲長者肯定。

本次首個試辦的高溫微型保險自今年7月起於臺南市試辦一年，保障15至75歲低收入戶、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者，因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲定額1萬元給付，保費全數由南山人壽慈善基金會捐助，民眾零負擔。

環境部表示，酷齡行動與高溫微型保險以臺南市先行示範，未來將視試辦成效逐步推廣至全國，配合國家氣候變遷調適行動計畫持續推動，將透過科技、社福及金融跨域合作，提升我國面對極端高溫的調適能力，守護更多高風險族群，用最精準的溫度，提供最溫暖的照顧。

高溫 南山人壽 環境部

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