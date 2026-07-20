出口商拋匯、外資賣超驟減 新台幣升4分終止連4貶

台股今天因去槓桿效應蔓延，震盪收黑，不過新台幣匯率上演戲劇性反轉，早盤大跌逾1.4角，摜破32.4元價位，午後跌幅逐步收斂，甚至由貶翻升，收盤收32.248元，升4分，終止連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額33.99億美元。

受到市場重新評估人工智慧（AI）題材影響，亞股遭遇亂流，台股上週經歷「黑色星期五」，今天陰霾仍未散去，台股早盤反彈逾400點、重返43000點，隨後引發融資減碼賣壓，指數急殺翻黑，高低震盪逾1100點；終場加權指數收在42449.70點，下跌221.57點。

台股17日重創近3000點，外資賣超1890億創新紀錄，龐大匯出量能仍待消化，導致新台幣兌美元今天以32.28元開盤後旋即重挫，連破32.3元、32.4元兩道關卡，盤中最低32.436元、重貶1.48角。

不過午後匯市風向轉變，跌幅逐步收斂，甚至由貶翻升，終場收在最高32.248元。

外匯交易員直言，今天一早就感受到外資持續匯出，隨著匯價貶至32.4元，除了出口商加大拋匯力道，公股銀行美元賣盤也積極進場，新台幣貶勢得以踩煞車；午後外資與投信轉向匯入，由於方向一致，匯價迅速回到32.2元價位。

外匯交易員指出，雖然上週五股市殺聲隆隆，台股今天也震盪逾千點，不過外資賣超台股的壓力驟減，今天賣超規模大幅收斂至60億元，市場情緒已不如上週恐慌，推測目前市場仍處於籌碼整理階段，儘管短線新台幣偏貶，應不致急遽走弱，走勢以震盪偏弱為主。