青安2.0撥貸戶數、金額雙增 去年4月以來最佳

「減碳」不再是企業ESG的唯一課題。隨著自然資本與生物多樣性議題升溫，企業如何管理土地利用、棲地破壞與物種流失所帶來的風險，正成為下一階段永續治理的重要關鍵。對金融保險業而言，風險管理不應只發生在事故之後，更需要向前延伸至風險形成之前。遠雄人壽自2021年起推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，攜手國立屏東科技大學、台灣猛禽研究會及在地夥伴，透過農地生態系統保育，回應企業面對自然資本風險的新挑戰。

2026-07-20 18:01