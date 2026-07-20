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青安2.0撥貸戶數、金額雙增 去年4月以來最佳
財政部今天公布青安貸款2026年6月統計數，撥貸戶數與金額大增至4552戶、新台幣373.63億元，均創去年4月以來新高。行庫主管分析，由於上月青安3.0政策尚未拍板，不確定性猶存，因此出現搶末班車潮的情形。
青年安心成家貸款2.0（新青安）政策將於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0，協助首購族減輕購屋初期負擔，並新增婚育家庭加碼，以及年齡、所得及房屋總價限制等規定。
根據財政部今天釋出公股銀行辦理青安貸款統計資料，今年6月受理戶數4718戶、金額356.72億元，較5月增加347戶、減少19.41億元，均優於去年同期水準。
撥貸情形方面均呈現月增，整體撥貸共4552戶、撥貸金額373.63億元，分別較5月增加28%、32%，數值均為去年4月以來新高。
檢視8大行庫今年6月承作新青安情形，以華南銀受理1020戶最多、土銀受理776戶次之、兆豐銀675戶排名第3、台銀652戶排名第4，其餘公股銀受理戶數都不到600戶。
撥貸情形方面，土銀撥貸808戶居冠、台銀792戶排名第2、合庫銀650戶第3、兆豐銀542戶排名第4、華南銀513戶排名第5，其餘公股銀撥貸戶數均不到500戶。
與5月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，與上月相同均維持96.52%，整體撥貸金額占受理比率由96%略增至96.11%，8家公股行庫比率均高於9成。
公股行庫主管指出，6月適逢青安3.0政策出爐前，政策不確定性猶存，部分公股行庫出現了「搶青安2.0末班車潮」的現象；展望今年下半年房市景氣，自住購屋需求仍存，隨著房屋新增供給持續釋出，整體可望呈現量平價緩跌格局。
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