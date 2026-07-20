ESG走向自然資本治理 遠雄人壽以「守護億隻鴞」布局企業永續競爭力

「減碳」不再是企業ESG的唯一課題。隨著自然資本與生物多樣性議題升溫，企業如何管理土地利用、棲地破壞與物種流失所帶來的風險，正成為下一階段永續治理的重要關鍵。對金融保險業而言，風險管理不應只發生在事故之後，更需要向前延伸至風險形成之前。遠雄人壽自2021年起推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，攜手國立屏東科技大學、台灣猛禽研究會及在地夥伴，透過農地生態系統保育，回應企業面對自然資本風險的新挑戰。

氣候變遷、生態退化與物種流失，正在影響糧食安全、農業生產與人類生活環境，對保險業而言，這些變化不只是環境問題，也與長期風險管理密切相關。

遠雄人壽選擇以農地食物鏈頂端的猛禽「領角鴞」作為保育主角，由於貓頭鷹對棲地環境變化十分敏感，其族群數量與繁殖狀況能反映農地生態是否健康，因此被視為重要的環境指標物種。守護領角鴞，不只是保護單一物種，也代表同時守護稀有猛禽與整體食物鏈，讓農業生產與生態系統重新形成穩定循環。

五年來，遠雄人壽在屏東高樹、台南東山、屏東永在林地及台中霧峰建立4處生態基地，完成95處巢箱設置、15處棲架監測區建置，並推動8.48公頃友善農地。

為了讓保育行動不只停留在倡議，遠雄人壽與專業研究團隊合作，運用紅外線攝影機、巢箱巡查及物種調查，累積超過40萬筆生態資料。截至2025年，已記錄到至少63種野生動物，其中包含48種鳥類、10種猛禽及13種珍貴稀有保育類野生動物，顯示農地生態環境正逐步恢復多樣性。

在領角鴞保育成果方面，五年間「守護億隻鴞」計畫共成功育雛36巢，86隻幼鴞順利離巢，繁殖成功率達75%，這些數據不僅代表棲地改善產生實質成效，也顯示農地重新具備支持猛禽生存與繁殖的環境條件。

透過猛禽自然控鼠機制，也有助於降低農藥與老鼠藥使用，減少環境負荷，讓農業生產與生物多樣性保育產生正向循環。

過去，企業環境行動多半以公益參與或形象倡議為主；但在ESG議題深化後，生物多樣性已逐漸成為企業治理的一部分。

「守護億隻鴞」的價值，不只在於保育成果，更在於建立企業辨識自然資本風險、長期監測與跨域合作的能力，透過與學術單位、保育組織及在地農民合作，遠雄人壽將生態保育從單次行動，轉化為具備資料基礎、可追蹤成果與長期經營的永續專案，這也讓金融保險業參與生物多樣性，回到風險管理與永續治理的核心。

除了棲地保育，遠雄人壽也積極推動生物多樣性教育，出版《守護億隻鴞－與環境共好》繪本、開發生態課程，並舉辦校園推廣活動，希望讓更多人理解生物多樣性與生活之間的關聯。目前累計已有超過8,600人受益，相關倡議觸及超過150萬人次，從農地、校園到家庭，生物多樣性不再只是專業名詞，而是與食物來源、水資源安全及日常生活息息相關的永續課題。

五年來，「守護億隻鴞」計畫也先後獲得TSAA台灣永續行動獎SDG15銀獎、AREA亞洲企業社會責任獎、遠見ESG企業永續獎入圍、傑出公共關係獎、BioPower 30×30生物多樣性行動獎及TWBA台灣生物多樣性獎肯定，展現其環境效益、社會溝通與自然資本治理價值。

守護物種、守護農地生態系統，進一步維持糧食來源、水資源安全與人類生活環境，是「守護億隻鴞」計畫的初衷。我們可以理解ESG從減碳走向自然資本治理，企業需要的不會只有短期環境行動，而是要能夠長期追蹤、持續投入，並與專業單位及在地社群共同建立的生態韌性。

從「守護生命」走向「守護生命鏈」，遠雄人壽以五年行動證明，金融保險業也能從風險源頭出發，參與生物多樣性治理，並為企業永續競爭力建立新的實踐路徑。