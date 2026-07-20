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元大槓桿交易商推美股交易新選擇 跳脫傳統複委託

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大槓桿交易商推美股交易新選擇。元大期貨／提供
元大槓桿交易商推美股交易新選擇。元大期貨／提供

美股CFD交易門檻再降低、商品選擇再擴大。元大期貨（6023）槓桿交易商即日起全面取消美股CFD最低手續費限制，並同步新增50檔美股CFD標的，涵蓋AI基礎建設、能源電力、航太國防、貴金屬ETF、產業型ETF及熱門平台企業等多元主題，協助交易人以更具彈性的方式參與美股市場行情。隨著全球美股交易熱度持續升溫，科技題材由AI運算擴散至資料中心、雲端服務、電力需求與半導體供應鏈，加上利率政策、通膨預期與地緣政治變數持續牽動市場情緒，交易人對小額分批布局、資金效率與多空操作工具的需求同步提升。

作為台灣期貨業的領導品牌，元大期貨憑藉穩健的財務後盾、完整商品布局與專業服務量能，持續深化槓桿交易與海外市場服務。面對美股題材快速輪動與事件驅動行情，元大期貨槓桿交易商提供多元美股CFD交易標的，結合電子下單平台、即時行情資訊及線上與實體課程等，協助交易人掌握市場趨勢、商品應用與風險控管觀念，打造從商品選擇、交易執行到投資教育的一站式交易支援。

這次美股CFD全面取消最低手續費限制後，交易人可依自身資金規模、風險承受度與交易策略，彈性規劃單筆交易規模，降低小額交易與分批操作的進入門檻。相較於一次性投入較高資金，免低消機制有助於交易人更靈活參與熱門美股行情；無論是因應美股盤中波動、財報行情或重大事件變化，皆可透過分批進出調整部位，並在控制交易規模的前提下測試不同標的與操作策略，逐步建立更符合自身需求的交易節奏。

除交易門檻優化外，這次新增50檔美股CFD標的亦聚焦市場熱門題材。其中，AI與資料中心供應鏈包含SanDisk、CoreWeave、Astera Labs、ARM、戴爾科技、Cloudflare及科技類股ETF等，涵蓋AI運算、雲端服務、晶片架構與資料中心相關題材；能源電力則新增Oklo、NuScale Power、Constellation Energy、GE Vernova、Vistra及公用事業類股ETF等標的，提供交易人觀察AI用電需求、電力基礎建設與能源轉型行情的更多選擇。航太國防與貴金屬題材亦納入Rocket Lab、AST SpaceMobile、Kratos Defense、SPDR黃金ETF、iShares白銀信託ETF及VanEck黃金礦業ETF等標的，擴大交易人參與全球產業趨勢與避險題材的交易選項。

美股CFD具備多空雙向、槓桿交易及標的多元等特色，交易人可依市場行情變化靈活運用。面對全球金融市場波動加劇，元大期貨槓桿交易商將持續優化商品完整度與交易工具彈性，並透過每月線上與實體課程，協助交易人掌握美股CFD商品特性、市場趨勢與風險控管觀念，在題材輪動快速的市場環境中，以更具彈性的工具掌握交易機會。

通膨 美股 元大

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